Чтобы не было холодно зимой

Лето в разгаре, и многие пенсионеры большую часть времени проводят в загородном доме. Занимаются прополкой, поливом, коррекцией растений, благоустройством дома и приусадебной территории. Те же, кто постоянно проживает в загородном или в частном доме в городской черте, кроме чисто садово-огороднических хлопот озабочены и подготовкой своего жилища к предстоящему отопительному сезону.

Отопительная техника сегодня на рынке представлена в большом ассортиментном разнообразии. Доступным вариантом для пенсионеров, к примеру, являются твердотопливные котлы. Они изготавливаются из стали или чугуна. Для безопасного и экономного функционирования подобной техники используются, в том числе, такие элементы, как термостатические клапаны herz. В котлах происходит подогрев воды и ее распределение по основным отопительным магистралям. Топливо для системы можно приобрести по доступной цене. Это уголь, дрова, торф, кокс или пеллеты. Некоторые виды конструкций допускают использование сразу нескольких видов топлива. Котлы могут управляться вручную, либо иметь систему электронного регулирования. Их своевременно нужно очищать от сажи и накипи.

Если отопительная система в порядке, в дополнение нужно проверить и общую теплоизоляцию дома. Территории для домашнего «аудита»: подвал и цоколь, чердачное перекрытие и крыша, стены и полы. Вот некоторые советы, которые собраны от разных мастеров, занимающихся теплоизоляционными работами.

По мнению экспертов, если к стенам подобрать хороший утеплитель, это поспособствует сохранению около сорока пяти процентов тепла в помещении. Кроме того, нужно определиться, какой вид утепления будет использоваться. Снаружи, изнутри или комбинированный вариант. Кому как, конечно, но специалисты считают, что наружная изоляция привлекательнее внутренней в разрезе дальнейшей эксплуатации дома.

Подвальным перекрытиям для теплоизоляции хорошо подходят сыпучие материалы. Еще они должны обладать такими свойствами, как влагоустойчивость и прочность на сжатие. Самый предпочтительный метод – наружная теплоизоляция всего подвального помещения.

Теперь о полах. К материалам, которые будут применяться для этой поверхности, тоже особые требования. Среди них пожаробезопасность и хорошая износоустойчивость, также минимальное влагопоглощение и прочность на сжатие.

Крыша отпускает из дома примерно десять процентов тепла, ее изоляция тоже важный момент подготовки дома к холодному сезону. Материалы здесь выбираются исходя из конструктива крыши, скатного или плоского.

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