Чтобы дом не протекал, не скупитесь на металл

С началом весны, в период интенсивного таяния снега возникает опасность протечки домашней кровли. Эта проблема поистине многогранна. Поток льющейся с крыши воды разрушает внутренние помещения и мебель, но даже медленное, почти незаметное проникание влаги в дом приводит к разрушению всего здания и способствует возникновению грибка, который негативно воздействует на здоровье людей и отличается крайней живучестью.

У каждой протечки есть две основные причины: ошибки, допущенные строителями при монтаже, когда происходит разгерметизация покрытия, и некачественный кровельный материал. По мнению специалистов, именно дефект материала является главным источником проблем с герметичностью, ведь если кровельное железо не отвечает стандартам качества, то даже самый мастеровитый кровельщик не сможет уберечь крышу от протекания.

Как избежать этой опасности? Несмотря на богатство выбора, современному потребителю не так легко найти кровельное железо, которое одновременно обладает высоким качеством и доступно по цене. Мелкие переработчики проката, занимающие до 90% рынка, физически не способны обеспечить растущий спрос на качественную продукцию, китайский импорт тоже оставляет желать лучшего. На помощь покупателям приходят известные, хорошо зарекомендовавшие себя бренды, чья продукция соответствует возросшим требованиям к кровельному материалу и при этом остается доступной.

Компания Металл Профиль – один из самых перспективных производителей на всём пространстве бывшего СССР. Подробно о продукции компании можно почитать по адресу https://metallprofil.kg/, а сейчас лишь остановимся на основных моментах.

Справка

Компания Металл Профиль – один из лидеров в своей отрасли. Предприятие имеет 20-летний опыт работы в сегменте тонколистового проката с покрытиями, ориентируясь в равной степени на частных и крупных заказчиков. 18 заводов компании оснащены новейшим высокопроизводительным оборудованием. В качестве сырья используется тонколистовой материал ведущих производителей, таких как Северсталь, ArcelorMittal, Tata Steel, НЛМК и другие. Успеху компании сопутствует единство доступной цены и многоступенчатой системы контроля качества, а также полноценный сервис – от помощи в подборе материала до доставки и шеф-монтажа, и неуклонное соблюдение правовых норм.

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