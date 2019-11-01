Что выбрать для оформления родных стен?

«Мой дом – моя крепость», гласит пословица. Всё верно: дом – это место, где отдыхает душа. Здесь всё должно быть красиво, и красота домашнего оформления начинается не с заботливых женских рук, а с тяжёлого и умного мужского труда. Речь, конечно, идёт о ремонте. Его главное предназначение – создать условия, чтобы женщина могла проявить свои таланты и свить уютное гнездо.

Выходит, что никуда не деться от грамотного эстетического оформления интерьера на стадии ремонта. И дело не в самой грамотности, а в том, чтобы нравилось самому.

Специально остановимся на стеновых панелях. Выбор материалов большой. Если не углубляться в дебри, то магазины предлагают в основном плиты из МДФ, гипсовые и из ПВХ. Что нужно для ремонта квартиры?

Плиты из МДФ хороши для оформления кухни. Но отпугивает цена.

Гипсовые плиты долговечны, но больше годятся для оформления офисов и студий. Они толсты и не подходят для маленьких помещений, визуально уменьшая объём.

Другое дело – панели из ПВХ (экологичный пластик). Они легки, эстетически привлекательны, влагостойки и отличаются дешевизной. Ухаживать за ними – проще простого. Кроме того, ПВХ-панели устойчивы к перепадам температур и имеют хорошие показатели звукоизоляции. Для ванной, кухни или балкона – то что нужно.

Заказать ПВХ-панели можно в интернете, богатый выбор по реальным ценам представлен здесь: https://mvtrade.ru/katalog/paneli-pvh/. Что обращает на себя внимание в первую очередь? Во-первых – все варианты красивы, палитра красок и текстур радует глаз. Подобрать хороший рисунок, цвет и размер – не вопрос. Во-вторых, цена – 116 рублей за штуку. Такую покупку можно сделать без риска для семейного бюджета.

Продавцы отмечают, что особой популярностью пользуются ПВХ-плиты «под камень». Они действительно мало отличаются от натурального камня, разве что не так тяжелы, можно не опасаться, что плита отвалится и упадёт под собственным весом. В ассортименте много различных орнаментов, от текстиля до красочных цветочных.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ