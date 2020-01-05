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Что такое сервер и почему он необходим?
Ксения ДАВЫДОВА   
05 Января 2020 г.
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Что такое сервер и почему он необходим?

Нынешнюю эпоху очень правильно называют эрой технического прогресса. Искусственный интеллект, высокие технологии прочно вошли в нашу жизнь. Работа офисов и целых предприятий сейчас возможна только при наличии компьютеров, связанных в единую информационную сеть. Слаженную работу сетей обеспечивают терминальные серверы – удаленные компьютеры, к которым подключены сразу несколько пользователей. Серверы значительно упрощают работу предприятия.

Покупать собственный сервер вовсе не обязательно – дешевле арендовать его, подключившись к мощному удаленному компьютеру. Найти правильный вариант и подключиться можно с помощью специализированных сайтов, таких как этот: https://smoff.ru/products/arenda-terminalnogo-servera. Аренда серверов очень популярна в России и во всем мире: это дешево, надежно и эффективно. Инженеры, профессионалы в области высоких технологий предложат пакет услуг в соответствии с задачами, поставленными заказчиком. Например, очень популярны серверы 1С, созданные для того чтобы вести учёт товара и бухгалтерию, делать заказы, осуществлять документооборот и выполнять множество других необходимых для малого предприятия функций. Сервер обеспечивает доступ к профессиональным программам, а специалисты всегда окажут техническую поддержку. При этом общение с инженерами происходит на понятном человеческом языке, ведь пользователь не обязан знать все технические термины.

Подключение к серверу осуществляется быстро, согласно стандартной рутинной процедуре. На компьютерах предприятия появляется отдельный диск, предоставленный компанией, дальнейшая работа в сети по приему и передаче данных производится с этого диска. Сетевой диск объединяет компьютеры предприятия и связывает их с удаленным сервером. При этом интерфейс остается прежним – все тот же знакомый Windows или другая привычная платформа, вы просто получаете вдобавок новые функции. Все вместе облегчает работу и повышает производительность труда. По меньшей мере, уже не будет той путаницы и недостатка программного обеспечения, от которого обычно страдают малые предприятия.

Компании, предлагающие подключение к серверу, предоставляет несколько тарифных планов, из которых можно выбрать именно тот план, который необходим только вам, чтобы услуга была недорогой и покрывала все насущные потребности предприятия в программном обеспечении.

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