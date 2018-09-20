Что нужно узнать, прежде чем купить диспенсер бумажных полотенец

Сегодня все больше фирм, организаций и учреждений, выбирая между сушкой для рук и бумажными полотенцами, отдают предпочтение вторым. Это обусловлено сразу несколькими аспектами и в первую очередь тем, что мощные сушилки, устанавливаемые в помещениях с высокой проходимостью, пересушивают кожу рук. К тому же, при неправильном уходе, с подаваемым воздухом распространяются бактерии, что недопустимо в гигиеническом плане. Однако, чтобы купить надежные и качественные диспенсеры бумажных полотенец, рекомендуем ознакомиться с нюансами выбора, о которых пойдет речь далее.

Особенности выбор диспенсера бумажных полотенец

Из какого материала выбрать диспенсер

Чаще всего в продаже можно встретить модели, произведенные из разных видов пластика и металла. Рекомендуем выбирать надежные металлические устройства или ударопрочные модели из ABS-пластика. Они будут устойчивы к механическим повреждениям и прослужат долгую службу. Такая рекомендация обусловлена тем, что диспенсер будет установлен в общественном месте, и далеко не все посетители будут обращаться с ним аккуратно.

Какая вместительность должна быть

Убедитесь, что вместительности выбранной модели будет достаточно на соответствующее количество бумажных полотенец. В противном случае диспенсеры придется пополнять слишком часто. Большинство производителей указывают количество вмещаемых бумажных полотенец или посещаемость мест, для которых предназначено устройство.

Важные нюансы

Собираясь купить диспенсер бумажных полотенец для общественного заведения, убедитесь, что в не предусмотрена защита от несанкционированного доступа. Встроенный замок позволяет получить доступ только персоналу, который занимается заправкой расходуемого материала.

В крупных учреждениях особенно востребованы модели со смотровым окошком, позволяющим контролировать наличие бумажных полотенец и вовремя пополнять запас.

Прежде чем купить диспенсер убедитесь, что модель соответствует типу бумажных полотенец, который вы собираетесь применять. Речь идет о листовых и рулонных полотенцах. Выбирайте модели из надежных ударопрочных материалов, таких как ABS-пластик. Отлично, если диспенсер бумажных полотенец обладает антивандальными характеристиками. Проверьте, достаточной ли вместительностью обладает устройство, есть ли в нем смотровое окно и специальная защита от нежелательного доступа.

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