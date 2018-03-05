Что нового в мире азарта? Турнир по нардам, игровые автоматы от онлайн-клубов и покупка биткоинов в газетных киосках

«Казино Сочи» с двадцать пятого по двадцать девятое апреля будет принимать турнир по коротким нардам. Турнир, имеющий статус международного, будет иметь дополнительный призовой фонд в шестьдесят тысяч долларов. В рамках мероприятия планируется провести разноформатные соревнования. Например:

разминочный турнир,

любительский,

женский,

парный,

для участников старше пятидесяти лет,

главный турнир и т.д.

Как отметил представитель «Казино Сочи», в России такого уровня соревнований еще не было. На турнир ожидается прибытие большого количества иностранных гостей.

Стоит отметить, что для участия в турнире игроку придется заплатить взнос. И за регистрацию тоже. Эти средства будут направлены в призовой фонд события.

Игровые автоматы от онлайн-клубов

Сейчас довольно востребованы среди представителей разных возрастных аудиторий, в том числе и у старшего поколения, игровые автоматы в Сети. Для увлеченных пользователей игорные учреждения имеют множество предложений. Например, здесь: www.igrovie-avtomati-casino.net/ можно найти современные онлайн-слоты из коллекций известных брендов. Тут играть можно не регистрируясь, без скачивания приложений или отправки смс и абсолютно бесплатно.

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Биткоины в киосках

Биткоины и эфиры можно будет приобрести киосках, где продаются газеты. Такая возможность с первого марта появилась у жителей Австралии. Покупатель при этом должен будет указать свою «электронку» и телефон и совершить приобретение на сумму не менее пятидесяти долларов. За одну транзакцию комиссия составит пять процентов. Управляющий криптобиржей Bitcoin.com.au Р. Хакетт отметил, что, так как эфиры и биткоины теперь можно приобрести в месте, где покупаются канцтовары, то значит криптовалюта входит в массовый обиход.