Что нового в игорной индустрии: казино будут финансировать пенсионную систему, предложения от «Play Fortuna», рост прибыли лотерейного направления во Вьетнаме

Доходы от казино могут пойти на финансирование пенсионной системы. Такой законопроект может быть принят в Луисвилле (шт. Кентукки, Америка). Политики представили законопроект о внесении поправок в конституцию. Если эти поправки будут приняты, на территории не только может быть разрешен игорный бизнес, но и сто процентов дохода от него до две тысячи тридцать восьмого года планируется направлять в пенсионную систему. Пока азартные игры в штате не легализованы.

Предложения для поклонников азартных игр

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Во Франции немного подросли доходы от игорной индустрии

По сравнению с шестнадцатым годом в семнадцатом прибыль игорного сегмента во Франции увеличилась почти на два с половиной процента. Общая прибыль двухсот казино государства составила более двух миллиардов евро.

Финансовые отчеты предоставили:

2016 год – сто тридцать семь компаний,

2017 год – сто семнадцать казино.

Основной доход в индустрию привносят игровые автоматы, но в целом прибыль от них уменьшилась на полтора процента. Увеличение доходности показали зато электронные настольные игры.

На юге Вьетнама лотерейное направление в ушедшем году сработало с прибылью

На юге Вьетнама лотерейное направление в ушедшем году сработало с прибылью. Прибыль сегмента в семнадцатом году имела семипроцентное увеличение. Общая доходность лотерейного бизнеса в прошлом году составила более четырех миллиардов долларов. Финансовые данные были представлены двадцати одной компанией. Выплаты выигравшим счастливчикам приблизились к отметке в полтора миллиона долларов. Реализовано было более семидесяти процентов лотерейных билетов, которые выпустили в семнадцатом году.

Известный букмекер и баскетболисты станут сотрудничать

Соглашение было подписано между «Бинго-Бум» и отечественной баскетбольной федерацией. БК и РФБ заключили его на трехгодичный срок. В целом специалисты сегмента отмечают, что в последнее время наблюдается активное сотрудничество между букмекерскими конторами и разными спортфедерациями.

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