Что можно рассказать о самой знаменитой лотерее в Европе?

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Любители лотерей найдутся в каждой стране. В США, Германии, Англии, да и в России есть люди, которые готовы рискнуть ради небольшого шанса на лотерейное чудо. Для таких смельчаков и работают крупные лотереи со всего мира, которые предоставляют игрокам самые большие джекпоты. В Европе одной из крупнейших лотерей долгое время остаётся официальная лотерея Евроджекпот, а теперь её можно найти и в России!
Международный джекпот
Лотерея EuroJackpot европейская, так что она объединила под своим крылом немало стран с этого континента. Венгрия, Латвия, Германия, Дания, Голландия, Эстония и многие другие европейские державы с 2012 года становились участниками этой лотереи. И такое больше количество стран в розыгрыше лишь играет на пользу всем участникам, ведь лотерея набирает действительно огромный призовой фонд. Стоит заметить, EuroJackpot устроена так, что шансов победить в ней больше, чем во многих других крупных лотереях.
Европейские рекорды
Минимальный гарантированный джекпот этой лотереи уже впечатляет: это 10 миллионов евро! Однажды он даже дорос до 90 миллионов евро, которые получил один счастливчик из Германии. При этом призовой фонд EuroJackpot растёт с каждым годом, так что самые удачливые игроки получают в свой карман ещё больше лотерейных призов:
- в 2014 году призовой фонд равнялся 276.339.362 евро
- в 2015 г. – 312.192.643 евро
- в 2016 г. – 375.706.728 евро
Стоимость билета равняется примерно 2 евро за 1 ставку. При этом, как говорилось ранее, шансов на победу в этой лотерее даже немного больше, чем в других. Конечно, чтобы сорвать самый большой куш, надо быть небывалым везунчиком: шанс на такую победу равняется 1 к 95.344.200. Зато для небольшого, но приятного приза, шансов гораздо больше, учитывая огромное число игроков в эту лотерею: 1 к 42.
Лотерейные интересности
Познакомиться поближе с этой и многими другими лотереями можно на специализированном сайте «Lotto Thrill». Портал собрал у себя многогранную информацию о зарубежных лотереях разных мастей. Здесь можно почитать общие данные о понравившемся розыгрыше, узнать правила каждой отдельной лотереи и посмотреть на впечатляющие рекорды, которые иной раз подталкивают к участию в азартной игре.
Вдобавок к этому сайт «Lotto Thrill» достаточно функциональный, так что на нём можно запросто проверить результаты иностранных лотерей, а для самых любопытных существует прямая трансляция розыгрышей онлайн. В то же время на портале можно найти советы и рекомендации о том, где найти качественную и доверенную лотерею, и как в неё выиграть.
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