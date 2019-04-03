Что может помочь в борьбе с трудовой автоматизацией?

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Эксперты всё чаще пугают нас страшной автоматизацией, которая придёт, чтобы заменить всех рабочих на роботов с искусственным интеллектом. Победить идеальные машины, которые никогда не ошибаются, очень непросто. Для этого надо много знаний и опыта, которые сами будут неразрывно связаны с новейшими технологиями современного мира. Но поможет ли нам государство с поиском подобных знаний, и что можем сделать мы сами?
Надеяться на государство, конечно, хочется, но помощь может оказаться немного не такой, какую хотелось бы получить. Власти обещают ввести различные программы переобучения, в основном для предпенсионеров. Повышать квалификацию предлагают за три месяца с выплатой стипендии в минимальный размер оплаты труда в регионе.
Обучать таких людей хотят на основе их старых навыков, чтобы те могли использовать уже имеющийся опыт и свои огромные профессиональные компетенции. При этом, раз уж у нас мир перерастает в огромный рой роботов, всё обучение будет основываться на двух столпах: современные информационные технологии и преподавание.
Без информационных технологий, что логично, в современном автоматизированном мире просто не выжить. Эксперты много раз говорили, что работу в будущем будут получать именно те люди, которые умеют взаимодействовать с новыми роботами и автоматизированными системами.
С другой стороны, те же предпенсионеры обладают достаточно большим опытом, знаниями и умениями в своей профессии. А это значит, что они могут быть отличными учителями, наставниками для младшего поколения специалистов. Так можно и свои знания применить, и работу не потерять.
Другой вопрос, будут ли предпенсионеров обучать действительно необходимым умениям? На словах всё может звучать хорошо, а на деле оказаться бессмысленной пустышкой. Да и даже если подобное обучение будет реально эффективным, его может быть просто-напросто недостаточно.
Но у всех нас есть выход из подобной ситуации, хотя в этом случае придётся самостоятельно напрячь мозги, не прибегая к помощи посторонних. Сейчас в сети можно найти различные информационные продукты, которые представляют собой программы по обучению тому или иному «технологичному» делу. Где-то рассказывают про программирование, где-то про основы бизнеса, где-то про рекламу в соцсетях – перечислять можно до бесконечности.
Подобные информационные порталы с полезной информацией помогут не только самостоятельно получить нужные знания, но и дополнить какую-либо другую систему обучения, которая может быть не до конца полноценной. Но здесь уже всё будет зависеть от самого человека, ведь работа будет проводиться без присмотра учителей. С другой стороны, в таком случае можно самостоятельно выбрать тему и направление обучения, что также в итоге может стать полезным «оружием» в борьбе с автоматизированными системами будущего.
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