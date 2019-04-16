Что GTphos может предложить для заботы о теплообменниках?

В современном производстве нередко используются так называемые теплообменники. Использоваться они могут для совершенно различных целей: для отопления, в горячем водоснабжении, для нагрева или охлаждения продуктов производства, в том числе в пищевой, нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Но в любых теплообменниках неизбежно накапливаются отложения, избавиться от которых не всегда просто. Что же можно использовать для спасения от такой напасти?

Отложения на внутренних поверхностях теплообменника чаще всего представляют собой накипь, хотя порой они могут иметь даже органическую структуру. Избавиться от них полностью невозможно, ведь в процессе эксплуатации теплообменника такие отложения всегда будут появляться.

Но это не значит, что надо оставить всё как есть. Теплообменники необходимо периодически чистить, иначе эффективность работы оборудования может значительно снизиться, а со временем оно вообще придёт в негодность.

Когда-то очистка теплообменного оборудования производилась вручную, с помощью механической очистки поверхностей. Но это лишь вредило самому устройству, увеличивало износ, так что этому варианту необходимо было найти замену. Теперь же наибольшей популярностью пользуется так называемая химическая промывка, которая способна справиться с отложениями без негативного воздействия на сам теплообменник.

Для этой процедуры необходимо приобрести подходящие жидкости, с помощью которых можно без труда очистить оборудование. Свою продукцию для таких нужд предоставляет компания GTphos.

GTphos (ДжиТиФос) - средство для теплообменников позволяет очистить оборудование разных видов. Небольшая линейка средств, которые подходят для разного рода теплообменников, способна справиться с отложениями без вредного воздействия на сами устройства.

На сайте компании можно найти немало полезной информации о самих теплообменниках и средствах для очистки оборудования. В то же время, если клиент сомневается в покупке того или иного средства, на сайте можно подсмотреть области применения GTphos, а также правила его использования, которые помогут правильно выполнить столь необходимую процедуру.

Конечно, перед покупкой средства для чистки, необходимо ознакомиться со всей имеющейся информацией об этом товаре, чтобы потом не пожалеть о сделанном выборе.

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