Что делать со сломанным замком?

Даже самый надежный механизм может дать сбой. Причем, есть такие механизмы, где самый незначительный сбой имеет принципиальное значение. И это касается не только военной техники или, например, оборудования атомной электростанции – кучу неприятностей может принести поломка обычного дверного замка.

Причинами такой поломки могут стать как действия хулиганов, так и попытка открыть дверь сломанным ключом. А ее следствием, как правило, становится вскрытие дверного замка профессионалами. Конечно, кто-то пытается сэкономить на их услугах и старается открыть дверь самостоятельно или с помощью мастеровитых соседей – однако такая экономия может лишь увеличить расходы. В самом деле, вмешательство дилетантов чаще всего приводит к тому, что замок полностью выходит из строя, и тогда приходится взламывать саму дверь. В случае же выхода из строя замка от автомобильной двери ваша самостоятельность может закончиться повреждением салона или лакокрасочного покрытия машины. Так что, лучше все-таки обходиться без самодеятельности – тем более, что компании, специализирующиеся на вскрытии замков, как правило, работают круглосуточно и реагируют на вызовы очень оперативно..

Приехавший на место происшествия профессионал может не только вскрыть сломавшийся замок и запустить вас в дом, но и произвести замену так называемой «личинки» или всего замочного механизма целиком. Единственное, что стоит иметь в виду: вскрытие замка, по сути, представляет собой узаконенный взлом. А значит, мастера действуют в строгом соответствии с законом. Так, они должны быть полностью уверены, что оказывают помощь именно хозяину квартиры или машины, а не изобретательному и предприимчивому жулику. Поэтому вам в обязательном порядке придется предъявить полный комплект необходимых документов: паспорт с действующей регистрацией, заявление на вскрытие и починку замка, свидетельство права собственности на данную жилплощадь или автомобиль. Если же вы являетесь съемщиком квартиры, будьте любезны показать договор аренды. Может оказаться и так, что понадобится подтверждение вашей личности и права находиться в квартире со стороны соседей.

Естественно, чаще всего необходимые документы оказываются внутри запертой квартиры. В этом случае профессионалы приступают к работе лишь в присутствии сотрудников правоохранительных органов. Однако после того, как вы сможете попасть в дом, вам все же придется продемонстрировать необходимые документы.

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