Что делать, если не получается открыть дверной замок?

Дверь случайно захлопнулась, а ключ остался в квартире. Или того хуже – замок заклинило в самый неподходящий момент, даже ключ повернуть невозможно. Есть много причин, по которым люди теряют возможность попасть в собственную квартиру, начиная от разного рода неисправностей, заканчивая банальной забывчивостью или неаккуратностью. Но в любом случае необходимо что-то делать в сложившихся обстоятельствах.

В такой ситуации спасатели в первую очередь рекомендуют сохранять спокойствие, чтобы не усугублять положение. С ключом, застрявшим в замочной скважине, справиться проще, чем с его обломком, который остался внутри замка. Поэтому прилагать слишком большие усилия к открытию двери, если она, очевидно, не поддаётся, не стоит. При этом можно попробовать попытаться открыть механизм самостоятельно, советуют спасатели, но только в случае, если ваша дверь имеет несложную конструкцию. Для этого необходимо раскрутить замок, ручку и открыть дверь. Но подобное может случиться разве что со старыми системами защиты, ведь сейчас на двери устанавливают прочные и очень надёжные замки, разобраться с которыми смогут только профессионалы.

Поэтому, если вы попали в затруднительное положение, но не уверены на все 100% в том, сможете ли самостоятельно разобрать замок, лучше сразу обратиться к специалистам. Спасатели напоминают, что служба МЧС работает с вызовами по вскрытию замков и дверей только в случае, если есть угроза жизни и здоровью. Так, вам обязательно помогут, если в квартире остались дети, инвалиды или пожилые люди.

Если же угрозы для окружающих людей нет, лучше сразу же обращаться в специализированные службы по вскрытию замков. Одна из таких служб уже давно зарекомендовала себя как профессиональная организация, специалисты которой могут справиться с замками любой сложности. В компании «Открытие» помогут, например, вскрыть замок в Великом Новгороде, Архангельске, Белгороде, Новосибирске и многих других городах нашей родины.

Как в случае со спасателями, так и в случае с частными службами вскрытия замков важно иметь при себе паспорт с пропиской по адресу, на который вы вызвали специалистов. Это необходимо для того, чтобы убедиться в законности ваших действий, ведь очевидно, что вскрытие чужой квартиры считается преступлением. Но лучше всего просто избегать подобных ситуаций: например, можно отдать родственникам запасную связку ключей, чтобы они могли прийти на помощь, а также важно аккуратно пользоваться дверным замком.

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