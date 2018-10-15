Хотите - верьте, хотите - нет

Талисманы, обереги, ритуалы, приметы, определенные действия или запреты - все это некоторые люди используют и соблюдают для того, чтобы обезопасить себя и привлечь удачу в дела. Например, на борту самолета у членов экипажа не принято спрашивать, сколько осталось времени до прилета в такой-то аэропорт. Подобная информация часто подается, к примеру ответом пилота бортпроводнику, обтекаемо, не впрямую.
Люди торговли имеют свои традиции. Например, деньгами с первой покупки "охаживают" весь выложенный на прилавках или вывешенный на вешалках товар. Можно при желании заказать оберег для торговли (есть предложение в интернете). Поверив в силу такого оберега может быть и действительно проще будет найти выход в трудных ситуациях и сохранить или приблизить успех в делах.
В торговой рыночной сфере есть определенный ритуал для вещей, которые плохо реализуются. Их помещают на те места, где товары раскупаются быстро.
Многие продавцы рынков ни за что не будут торговаться с первым покупателем. Бытует мнение, что подобный торг в худшую сторону повлияет на процесс продаж в течение дня.
Еще некоторые торговцы обращают внимание на первую вырученную купюру. Если она крупная - то день будет очень удачным. А вот за просыпавшейся мелочью они не станут наклонятся. Поднять ее - обнулить торговый день, он будет пустым.
Если день идет на убыль, подсчет прибыли лучше отложить до утра. А то на финансовые дела можно навлечь осложнения. По этой же причине многие в вечернее время ни за что не займут деньги сами и не дадут и не выручат средствами других людей.
Популярен сейчас такой талисман, как кошельковая мышь. Небольшая по размеру фигурка мышки из камня или металла приобретается и помещается в кошелек. Считается, что зверек-талисман обязательно сделает так, что в кошельке его присутствия всегда будут водиться деньги.
С деньгами связан у людей и такой популярный ритуал, когда родившемуся месяцу на ладони показывается мелочь. Зачастую совершившие такое действие говорят, что в месяц, когда произошла "демонстрация", и вправду с деньгами было все стабильно.
Еще одна церемония, касающаяся денег, связана с веником. Считается, что веник в туалетной комнате нужно ставить на ножку, метущей частью вверх. И тогда денежные дела будут стабильны и идти в гору.
Есть свои приметы у цирковых людей. Например, в цирке нельзя щелкать семечки, иначе будут плохие сборы. Также нельзя переходить дорогу артисту, который идет на манеж, а то его выступление будет неудачным.
Интересно, что по некоторым наблюдениям, приметы сбываются чаще и обереги действительно помогают тем, кто верит во все это. И ровно наоборот все подобное не срабатывает у людей, которые не знают про разные традиции, ритуалы, обереги или просто не обращают на это внимание. Хотите - верьте, хотите - нет.
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