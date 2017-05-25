Хороший вариант при покупке недвижимости - рассрочка, но нужно правильно оценить свои силы

Взрослые люди имеют больше опыта, чем молодое поколение, в умении копить денежные средства. Иногда суммы, собранные к старости, фигурируют такие, что человек может позволить себе очень многое. Например, улучшить свои жилищные условия или помочь в этом своим детям и внукам. Стоит знать, что если все-таки на полное приобретение недвижимости наличности не хватает, можно воспользоваться такой набирающей популярность услугой, как рассрочка от застройщика.

Купить что-либо подходящее на российских просторах, или если существует такая необходимость, приобрести квартиру в Киеве в рассрочку, любом другом населенном пункте не составит труда. Нужно лишь выбрать объект, связаться со строительной компанией и тщательно ознакомившись подписать договор.

Преимуществ у рассрочки много. Во-первых, это предельная скорость оформления. Буквально за пару посещений выбирается подходящий вариант, который бронируется, представители стройкомпании готовят необходимые документы для подписания, и заключается сделка.

Застройщики в основном останавливаются на рассмотрении минимального докпакета, часто для заключения договора необходимо лишь предъявление паспорта. Такие утомительные процедуры, как сбор бумаг для подтверждения трудовой занятости и платежеспособности, нахождение поручителей или созаемщиков, обходят клиентов стороной.

Еще положительным моментом является низкая ставка процентов. Если договор приобретения недвижимости в рассрочку заключается на небольшой срок, застройщики могут и вовсе исключить такие платежи. Плюс рассрочки еще и в том, что не нужно нести дополнительное финансовое бремя в виде страхования жизни или непосредственно покупаемой недвижимости.

И все-таки стоит подумать!

Чтобы остановиться на таком варианте, как рассрочка, нужно взвешенно оценить свои денежные способности, так как сразу предстоит уплатить внушительный первоначальный взнос, иногда он может доходить до пятидесяти процентов от стоимости недвижимости. Нужно понимать, откуда взять средства и на дальнейшую оплату по частям, ведь она тоже состоит из серьезных цифр. Конечно, может повезти, и застройщик предложит длительный период рассрочки, например трехлетний вариант. Но в основном оговаривается такое время, как год, полгода или срок окончания строительства.

Если по какой-то причине рассрочка для покупки не подошла, можно также рассмотреть предложения по банковским кредитам или просто продолжать копить деньги до объема необходимой суммы.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ