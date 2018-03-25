Хорошее время, чтобы купить квартиру

Купить квартиру – дело непростое. Нужно решить много задач. Прежде всего, необходимо определиться с выбором: сколько кубометров, в каком районе, новостройка или вторичный рынок, и так далее.

Пожалуй, каждый, кто приобретает жильё, не будучи олигархом, сталкивается с предубеждением, что лучше купить «однушку» - так очевидно дешевле, по нашим-то скромным возможностям. Но, изучив предложение на рынке, многие открывают для себя, что купить 2-х комнатную квартиру не намного дороже. Например, в глубоко типичной русской Костроме стоимость 1-компантной квартиры (31 кв.м.) в центре составляет 1,65 млн, в то время как 2-комнатная (43,7 кв.м.) в том же районе обойдется в 1,75 млн. Разница в деньгах не стоит того чтобы отказываться от расширения жилой площади, ведь недвижимость – это наше личное жизненное пространство, семейный комфорт и надёжное вложение кровно заработанных денег.

«Квартирный вопрос» в нашей стране сдвинулся с мёртвой точки. Как отмечают специалисты, новые кубометры стали доступны самым широким слоям общества. Это объясняется двумя факторами. Первый – масштабное жилищное строительство, развернувшееся по всей стране. Второй – доступная ипотека. Ставка по кредитам на приобретение жилья заметно упала. Это произошло благодаря тому, что Центробанк России снизил ставку. В итоге кредит заметно подешевел. К примеру, Сбербанк даёт ипотеку с процентной ставкой 6-11,5%, что для России вообще рекорд. В хорошем смысле слова.

Лидером по доступности жилья стал Челябинск. Здесь квартира в новостройке не слишком обременит покупателя – чтобы приобрести её, потребуется всего 2,1 года, а жильё на вторичном рынке можно купить за 2,4 года. Второе место держит Красноярск. Новая квартира в этом крупном сибирском городе доступна за 2,2 года. Расчёт делался исходя из стоимости жилья в регионе и среднего дохода на семью из двух человек.

Стремительная массовая скупка квартир отмечается в Новой Москве. Начало этого процесса было связано с тем, что Новомосковский и Троицкий округа вошли в состав Москвы. С июля 2012 года население этих округов выросло в два раза (на 55%). Доступная ипотека добавила масла в огонь, и сейчас Новая Москва растёт как на дрожжах.

По мнению экспертов, нынешний год – один из самых удачных для приобретения недвижимости. Если, конечно, ситуация и дальше будет развиваться в том же ключе.

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