Хочешь внука – ешь мясо!

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Интересные факты и события

Борьба с ленью по-китайски

Шесть чиновников из китайской провинции Хубэй наказали за сон на собрании, где обсуждались способы мотивации ленивых и медлительных бюрократов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошёл в городском округе Сянъян. По данным сайта Ecns.cn, один из спящих мужчин оказался заместителем директора фонда, субсидирующего жилплощадь для необеспеченных граждан. Другой служит заместителем секретаря Коммунистической партии Китая (КПК) в бюро городского планирования.

Фотографии уснувших чиновников, опубликованные порталом kmzscc.com, стали предметом бурного обсуждения в китайских социальных сетях. Темой заинтересовались другие средства массовой информации, после чего последовала реакция властей.

По решению дисциплинарного бюро сянъянского отделения КПК, провинившиеся чиновники должны публично извиниться за своё поведение и направить в горком партии письма с самокритикой.

МГ: Можно, конечно, смеяться над китайскими методами воспитания чиновников, но при этом необходимо и помнить, что в Китае одна из самых динамично развивающихся экономик. И во многом благодаря своеобычным приёмам воздействия на бюрократов...

Кого любят мужчины

Что привлекает современных мужчин в женщинах, и по каким критериям они выбирают себе партнёрш? Психологическое расследование данного вопроса позволило учёным выявить необычную корреляцию между социальным благополучием и стандартами женской привлекательности.

Изучением вкусов мужчин в поиске женщин занимались научные работники из Йоркского университета. Учёные проанализировали данные, полученные в ходе анкетирования 12 000 человек из 30 стран мира. Эти респонденты отвечали на вопросы о главных факторах, которые служат им ориентиром при выборе партнёра.

Как мужчины и женщины выбирают себе пару, рассказали эксперты. Изучив их ответы, исследователи пришли к заключению, что на предпочтения мужчин влияет социум: чем благополучнее среда обитания, тем сильнее склонность к выбору прежде всего умной и самодостаточной партнёрши. Среди жителей Великобритании, Норвегии, Дании большинство мужчин, по словам учёных, «гораздо больше ценят интеллект своей второй половинки, чем её стройные ножки».

Но среди участников опроса, живущих в странах с низким уровнем дохода, определяющим фактором в выборе партнёрши оказалась физическая привлекательность. Такие мужчины основными критериями в выборе спутницы жизни назвали внешность, пышные формы и умение вкусно готовить, сообщили авторы проекта.

МГ: Думается, что для большинства российских мужчин, хотя и любящих красивых женщин, гораздо большее значение имеет всё же душа избранницы. Ведь это у нас родилась пословица: «С лица воды не пить!»

Хочешь внука – ешь мясо!

Плохая новость для вегетарианцев – если вы хотите иметь внуков, то вам всё же необходимо налегать на мясо. Оказалось, что растительное питание бьёт по фертильности детей.

Даже не думайте становиться вегетарианцем, если вы мечтаете о внуках. Новое исследование пришло к выводу о том, что нехватка мясных продуктов в рационе отца крайне негативно влияет на репродуктивные способности его детей. А это значит, что вероятность появления на свет внуков существенно снижается. В ходе экспериментов с участием мух дрозофил учёные выяснили, что отказ от белков животного происхождения существенно снижает шансы на успешное зачатие у потомства. Недополучение важнейших нутриентов, которые содержатся в продуктах животного происхождения, делает сперматозоиды детей вегетарианцев более «ленивыми».

Учёные Monash University в Мельбурне наблюдали за воздействием растительных и животных белков на организм потомства мух. Этих насекомых отобрали для исследования, поскольку физиологически они похожи на человека. Первая группа получала насыщенную белками диету, а во второй уровень белков был низким. При этом все насекомые употребляли достаточное количество других важных питательных веществ. Выяснилось, что у мух из первой группы на свет появилось потомство, впоследствии производившее более качественные сперматозоиды.

Степень подвижности сперматозоидов говорит о степени фертильности. Чем быстрее движутся сперматозоиды, тем больше у них шансов оплодотворить яйцеклетку. У вегетарианцев иммунная система слабее, чем у тех насекомых, которые употребляли растительные белки. При этом у потомства мух на мясной диете отмечались более выраженные репродуктивные и метаболические процессы. Впрочем, учёные не уверены в том, будет ли этот эффект наблюдаться не только у отцов, но и у матерей, употребляющих диету с большим количеством белков.

МГ: Можно сомневаться, правы или нет исследователи, но, думается, что нельзя забывать и о том, что природа создала нас всеядными. А она, как известно, знает, что делает...

Хочешь быть успешным – ври?

Чем раньше ребёнок начинает говорить неправду, тем успешнее он может стать в будущем, считают канадские учёные.

Они выяснили, что способность лгать в возрасте двух лет является признаком быстро развивающейся мозговой активности. По мнению учёных, это означает, что такие дети могут вырасти в успешных взрослых.

«Почти все дети врут. Те, у кого лучше идёт когнитивное развитие, и врут лучше. Вероятно, в будущем такие дети станут банкирами», – приводит слова доктора Кэнга Ли из университета Торонто газета Telegraph.

Чем красочнее детская ложь, тем лучше развитие познавательных способностей, отмечают исследователи.

Статистика же такова. В возрасте двух лет лгут 20 процентов детей, к трём годам этот показатель поднимается до 50 процентов, а в четыре годика лгут 90 процентов малышей.

Как выяснилось, самый коварный возраст – 12 лет, в эти годы лжёт почти каждый ребёнок. Однако эта тенденция начинает снижаться к 16 годам, когда неправду говорят 70 процентов подростков.

В исследовании приняли участие 1200 детей в возрасте от 2 до 16 лет.

МГ: Это ж как надо учиться врать, чтобы стать со временем, к примеру, председателем Сбербанка!

Отказала – плати!

Жительницу Лондона, которая отвергла приглашение ухажёра на второе свидание, попросили вернуть деньги, потраченные на неё во время первой встречи. Об этом пишет Metro.

38-летняя Люси Браун, работающая дизайнером, встретилась с мужчиной в одном из пабов города после общения в приложении для знакомств. Однако после свидания женщина отказала поклоннику во втором. В ответ британец выразил благодарность за её честность и попросил вернуть ему 42,8 фунта стерлингов (около 53 долларов), которые он потратил на неё в заведении.

В конце сообщения он написал номер счёта, на который можно перечислить средства. Отмечается, что Браун вернула потраченные на неё деньги.

МГ: Нет, никогда нам не стать богатыми, как европейцы! Они умеют даже из неприятности сделать деньги. Ведь мало кому из русских может прийти в голову такое жлобство!