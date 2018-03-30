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Интересные факты и события

«Снежная» свадьба

Далеко не все любящие пары, вступающие в брак, захотят устроить свадьбу на холоде, но только не Джен Саммерс и Дин Ривс.

Жители Брисбена (Австралия) отправились на остров Хоккайдо (Япония), чтобы не только принести брачные обеты в часовне, сделанной изо льда, но и по окончании церемонии покататься на горных лыжах.

Свадьба состоялась в конце января, но супруги лишь сейчас опубликовали в интернете фотографии с необычной церемонии. Джен посетовала, что из-за мороза ей пришлось отказаться от красивых кружевных чулок, и им с женихом пришлось надевать термобельё под торжественные наряды.

Впрочем, Джен и Дин, которые страстно любят горные лыжи и год назад устроили помолвку на одном из горнолыжных курортов Канады, остались полностью довольны праздником.

Правда, они немного переживали за родственников и особенно за детей, ставших гостями церемонии, но, к счастью, все оказались очень стойкими. Несмотря на минусовую температуру, никто не жаловался, так что все присутствующие в полной мере насладились «снежным» торжеством.

Свадьбы в ледяном доме не в диковинку и в России: ещё в XVIII веке во времена правления Анны Иоанновны в Петербурге был возведён дом изо льда, в котором сыграли настоящую свадьбу. Так что ничто не ново под луной...

Хобби для пожилых

Пожилые женщины находят для себя самые разные хобби, но увлечение 87-летней Кончи Гарсиа Заера может удивить многих — она рисует, причём используя для этих целей Microsoft Paint.

Когда муж пожилой женщины заболел и ему потребовался постоянный уход, у Кончи стало мало возможностей выходить из дома, так что от скуки она решила разобраться с компьютером, который ей подарили дети.

Более или менее освоив Microsoft Paint, старушка нарисовала дом, на следующий день она добавила на этот пейзаж гору, а потом на картине стали появляться всё новые и новые детали, к которым художница очень внимательна.

Результат показался симпатичным даже самой старушке, поэтому она продолжила рисовать всё новые картинки, тратя на каждую примерно по две недели. Внучка Кончи, увидевшая бабушкино творчество, заявила, что негоже скрывать такую красоту, так что у художницы теперь имеется страница в «Инстаграме», и число её последователей постоянно растёт.

Сама пожилая женщина удивляется, как это она на старости лет умудрилась стать популярной художницей, ведь сама она считает, что в её картинах нет ничего выдающегося — это милое увлечение, и не более того.

МГ: Как важно на старости лет найти дело по душе! Это ли не пример для подражания и возможность продлить интерес к жизни?

Родил девочку – посади рощу!

Небольшая деревня в Раджастхане (Индия), как и многие другие населённые пункты в этой стране, столкнулась с такими проблемами, как лесоразведение и защита прав женщин.

Местные власти решили оригинально бороться с этими бедами, поэтому каждый раз, когда в деревне рождается девочка, жители сажают 111 деревьев в честь этого события.

Эта традиции, которой уже более десяти лет, помогает деревне не только увеличить зелёный покров, но и сделать появление каждой девочки на свет особенным событием.

МГ: Какая красивая и полезная традиция! Вот бы завести такую в Иркутске... Это как бы мы озеленили город и его окрестности!

Ошибочка вышла...

Жительница Великобритании Джеки Дибб потратила все семейные сбережения после того, как узнала о смертельном диагнозе, а через год ей сообщили, что врачебное заключение оказалось ошибочным. Об этом пишет The Mirror.

62-летняя женщина сделала компьютерную томографию, по результатам исследования которой ей диагностировали смертельное заболевание. Врачи посчитали, что британке осталось жить около пяти лет. После этого Дибб и её муж Роб решили потратить все скопленные деньги на развлечения и путешествия.

Пара позволила себе купить новый современный холодильник за 700 фунтов стерлингов и потратить на отпуск ещё 1,5 тысячи фунтов. Дибб поведала, что даже успела проститься с 12-летней внучкой...

Однако через год женщина прошла повторное обследование, которое показало, что проблемы с памятью и чувство беспокойства у неё были вызваны антидепрессантами, а не смертельной болезнью. Муж британки уже подал жалобу на больницу и получил в ответ письмо с извинениями. Собирается ли пара судиться с клиникой, не сообщается.

МГ: Да и стоит ли судиться? Гораздо хуже вариант, если бы болезнь не была замечена на первом этапе...

Он, она, оно?...

Учениц женского колледжа запретили называть женщинами.

Профессоров американского женского колледжа в штате Массачусетс попросили избегать обращения «женщины» в разговорах с учащимися. Как сообщает новостной портал Fox news, их следует называть только «студентами».

Преподавателей попросили воздержаться от высказываний вроде «мы все здесь женщины» и говорить о гендерах. Для этого руководство колледжа выпустило специальную инструкцию по «поддержке транс- и небинарных студентов и создании гендерно-нейтральной среды».

«Насколько мы знаем, не все наши студенты определяют себя как женщины», – объяснила исполняющая обязанности президента колледжа Соня Стивенс. «Но каждый наш студент имеет право на жизнь и учёбу в среде, свободной от ненависти и уважающей их идентичность», – добавила она.

Также теперь в колледж могут поступить не только женщины от рождения, но и мужчины, которые идентифицируют себя в том числе и как женщины, и те, кто определяет себя как женщину.

К нововведению отнеслись неоднозначно. В частности, блогер Roaming Millennial выступила против него и назвала «попыткой левых прогрессистов навязать своё мнение и политические взгляды в школьную политику».

МГ: Похоже, что кому-то очень хочется с помощью гендерной толерантности на корню извести население Туманного Альбиона...

Достал!

Хозяин обезьяны скончался после того как животное бросило ему на голову кокосовый орех. Обезьяна убила 48-летнего тайца Леилита Янчума за то, что он заставлял её забираться на пальму за плодами, которые собирался продать.

Янчум заставлял обезьяну добывать кокосы даже тогда, когда животное отказывалось это делать. За отказ таец избивал обезьяну. Вдова погибшего Янчума заявила, что когда семья приобрела примата, он не был агрессивным, пишет The Daily Mail.

Предположить, что обезьяна спланировала убийство своего владельца, позволили недавние выводы учёных о поведении приматов. Так, исследователи установили, что обезьяны обладают способностями к планированию своих действий в будущем.

Вот уж воистину «собака бывает кусачей только от жизни собачьей!» А потому, когда обижаете братьев наших меньших, думайте о последствиях – животные бывают не менее злопамятны, чем люди...

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