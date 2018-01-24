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Хитрости однокомнатной квартиры

Ксения ДАВЫДОВА   
24 Января 2018 г.
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Хитрости однокомнатной квартиры

Рынок жилья делится на первичный и вторичный. И в первом, и во втором случае активными приобретателями в обоих сегментах являются пенсионеры.

Остановимся на вторичном жилье. Вариантов объектов с различным количеством комнат и разной площадью на рынке очень много, и поэтому купить вторичную квартиру будь то в Новосибирске, Ярославле, Комсомольске-на-Амуре или другом городе или малом населенном пункте не составляет труда. Были бы средства.

Люди, обладатели маленьких «вторичных» квартир, коими часто являются и представители старшего поколения, делятся своими секретами, как на небольшой квадратуре разместить хозяину все необходимое.

Например, если гостиная и спальня находятся в одном пространстве, можно место для отдыха отделить плотной или легкой, но непрозрачной шторкой или мобильной перегородкой-трансформером, которую после пробуждения легко сложить до небольшого объема и убрать куда-нибудь в угол. Невысокая гипсокартонная перегородка-полка также может послужить средством зонирования комнаты.

Можно разграничить:

  • спальню и гостиную;
  • гостиную, спальню и рабочее место;
  • гостиную и кухню и т.д.

Если размеры кухни позволяют, там же можно швее, пользователю персонального компьютера и ряду других профессионалов организовать небольшую рабочую зону. «Кабинет» можно также отделить перегородкой-трансформером или гипсокартонной стенкой. Последнюю, для сохранения хорошего естественного освещения, стоит сделать не до потолка, а чуть выше головы, когда человек находится в сидячем положении.

Неоценимы в однокомнатной квартире квадратные метры балкона. Вот где бонусное пространство! Его обязательно нужно очистить от традиционных ненужных вещей, которые жалко выбрасывать или оставленных по принципу «может еще когда-нибудь пригодятся». И дальше только полет фантазии.

При определенном вложении средств балкон можно как следует утеплить, снабдить собственной батареей и тогда именно здесь можно разместить свой собственный кабинет, в котором читать, писать, трудиться или развлекаться с помощью ПК, шить, создавать интересные поделки и т.д. Также в однокомнатной квартире балкон можно использовать, опять же если как следует его утеплить и приложить определенные «переделочные» усилия, как кухню. А кухню можно в свою очередь переоборудовать в полноценную спальню.

Еще для экономии пространства дизайнеры советуют использовать в однокомнатном помещении все современные решения в части мебели. Это полки, встроенные шкафы, откидные столы, раскладные кресла и т.д.

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