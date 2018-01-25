Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Жажда свободы

Как сообщили в иркутской зоогалерее, черепахи Шрек и Фиона трижды пытались сбежать. В первый раз они разбили шестимиллиметровое стекло вольера и скрылись, их удалось найти только спустя шесть часов. Во второй раз они пробили временное ограждение, но далеко не ушли: кот по кличке Батон нашёл беглецов и уселся на одного из них в ожидании сотрудников зоопарка.

Третью попытку побега шпороносные черепахи предприняли 5 января. На этот раз самец по кличке Шрек разбил стекло террариума в середине дня, когда в зверинце находились посетители.

Как сообщается на странице зоогалереи в соцсети «ВКонтакте», животное «целенаправленно, на глазах у изумлённой публики, углом панциря выбивало стекло. Попытки с шестой-седьмой ему это удалось, и он победным маршем сквозь осколки вышел наружу». Вторая черепаха, Фиона, в этой акции участия не принимала и скромно наблюдала со стороны. Пока убирали осколки, на неутомимом Шреке пришлось сидеть одному из работников зверинца, чтобы черепаха не натворила что-нибудь ещё.

Теперь террариум планируется оборудовать трёхслойным стеклом –триплексом.

МГ: Возможно, триплекс и выдержит удары черепашьего панциря, но вот жажду свободы он вряд ли погасит. Так что ждите новых пыток побега!..

Хитрый Байкал

В дачном посёлке живёт кот по имени Байкал. Время от времени он ловит мышей, как бы подтверждая свою профессиональную пригодность. Естественно, за это его поощряют «кошачьими вкусностями». Байкал ловит мышку, кладёт её на крыльцо. А сам в сторонке сидит, ждёт, пока хозяева увидят и оценят его труд. Получив поощрение, он берёт мышь и уходит. В разговоре с другими соседями выяснилось, что Байкал и им тоже приносит мёртвых мышей. Получается, что кот «служит» сразу четырём семьям. Однажды удалось случайно проследить за котом. Байкал, как обычно, принёс мышь, получил от неё законное поощрение, взял грызуна в зубы и направился к соседскому дому. Там его тоже угостили вкусным обедом. Затем Байкал отправился во двор к ещё одним соседям. Так он обошёл все четыре двора, предъявив всем одну мертвую мышь...

МГ: И теперь пусть кто-нибудь попытается доказать, что у котов нет вполне развитого интеллекта!

Жаркая месть

Житель США разозлился и поджёг дом родителей после воспоминания об обидной шутке десятилетней давности. Об этом сообщил местный телеканал KIMA.

Инцидент произошёл в городе Якима, штат Вашингтон. 29-летний Джоель Круз, по сведениям полиции, находился в доме родителей один. Мужчина вспомнил, как десять лет назад брат испустил газы ему в лицо, и счёл это поводом для того, чтобы сжечь строение.

Как утверждают полицейские, Круз поставил кастрюлю с растительным маслом на плиту, выставил максимальную температуру и выбежал из здания. Поджигатель рассказал служителям порядка, что на преступление его подвигли голоса в голове, после этого его отправили на проверку психического здоровья.

Представитель полиции добавил, что Круза хотели отправить в государственную больницу, но те отказывались его принять, так как он представляет угрозу для себя и окружающих.

МГ: Долго же таил обиду молодой человек! Нет, чтобы сразу ответить тем же...

Знать надо!

Китайский преподаватель снизил балл не вспомнившим его имя студентам.

В китайской провинции Сычуань в экзаменационном тесте преподавательница колледжа попросила узнать её на фотографии и написать её имя. Об этом сообщило издание Global news.

В одном из экзаменационных вопросов студентам Сычуаньского профессионального колледжа культуры и коммуникаций нужно было выбрать снимок преподавателя из семи изображений учителей и правильно подписать под ним её имя. Женщина включила в экзамен этот вопрос, чтобы вычислить и наказать прогульщиков.

За неправильный ответ на этот вопрос преподавательница вычитала 41 балл из результата финального теста. За правильный ответ баллы не начислялись. Тем не менее, при выставлении финальной оценки учитывался не только результат теста, но и работа студента в течение семестра.

Куратор курса Ху объяснил, что задание давалось, чтобы проверить отношение студентов к учёбе. Подобный вопрос, по его словам, впервые был включён в экзамен...

МГ: Трудно найти студента, который хоть раз не прогуливал лекции, но уж имя и фамилию преподавателя знать точно надо! Так что наказание вполне заслуженно...

Монгол Америку открыл?

Монгольский профессор Джамбалдордж считает, что Америку открыли монголы. Свои выводы он аргументирует тем, что названия отдельных островов Алеутского архипелага совпадают с некоторыми словами в монгольском языке. К примеру, названия более 20 мест на Алеутских островах принадлежат к монгольскому языку, пять из которых до сих пор используются в современной речи монголов, говорит профессор.

Учёный также установил, что многие наименования рек и местностей в американском штате Аляска также, по всей вероятности, имеют монгольское происхождение. Он обращает внимание и на совпадение отдельных слов в языке американских индейцев с монгольскими. Кроме того, утверждает учёный, обнаруженные на Алеутских островах древние каменные орудия аналогичны тем, которые ранее нашли в пустыне Гоби на территории современной Монголии.

Как отмечает РИА «Новости», монголы не одни претендуют на открытие Америки. В Китае также существует версия о том, что древние китайцы одними из первых проникли извне на американский континент через Берингов пролив.

МГ: Покушение на славу Колумба, как известно, происходит не впервые. Наверное, учёным действительно важно знать, кто открыл Америку. А вот всему остальному миру важнее, кто там живёт.... И ещё. Возможно, что и сама многонациональность Америки обусловлена тем, что её открывали не один раз и представители разных стран...

Устал – обними корову!

В Голландии практикуют релаксацию с коровами – всего за 45 евро. Хозяева предприятия объясняют своё предложение тем, что к ним якобы обращаются уставшие менеджеры, госслужащие и даже полицейские с просьбой о контакте с природой. Предприимчивые фермеры, прежде чем позволить клиенту прижаться к бурёнке, расскажут о психологии коров и покажут картинки про их жизнь и поведение. Затем клиенты вступают в контакт с животными, обнимают их и даже могут поспать с ними днём, пишет газета Voz De Galicia . Хозяева фермы уверяют, что это полезно и для коров – некоторые животные после таких нежностей с незнакомыми людьми дают в два раза больше молока.

МГ: Вполне возможно, что коровья меланхолия действительно предаётся людям. Тем более что давно замечено: люди, живущие в контакте с природой, намного спокойнее и живут дольше...

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