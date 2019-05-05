Читы для CS:GO: что это такое и зачем нужны?

Для получения преимущества над остальными игроками КС:ГО необходимо долго тренироваться, оттачивать навыки стрельбы, детально узнавать карты. Но этот способ подходит не всем. Те, кто решают достичь высокого ранга в короткие сроки, пользуются альтернативными вариантами получения большего количества опыта за одну игровую сессию. В таком случае скачивается и устанавливается специальная программа, предоставляющая возможность использовать читы в боях. Так, например, скачать чит WH для CS:GO можно здесть.

Некоторые игроки предпочитают играть в CS:GO с подобными расширениями, ведь достать их просто. В этом случае стоит не сильно выдавать себя, ведь за пользователями всегда следят разработчики, которые намерены пресечь использование читов, дающих большое преимущество над другими.

Чит АИМ

Подобная модификация предназначена для точной стрельбы по противникам. Часто его применяют новички, поскольку навыков не хватает, чтобы сражаться на равных. Используя чит АИМ , игрок самостоятельно выбирает область на противнике, в которую будет происходит автоматическое прицеливание. Игра КС:ГО постоянно усовершенствуется в плане борьбы с такими расширениями, но одновременно с этим проработка читов становится более сложной.

Настройка проводится в специальном окне, где игрок выставляет необходимые параметры вручную. Стоит понимать, что иногда необходимо поддаваться, чтобы не навлечь подозрения.

Чит ВХ

Если игрок всегда хочет знать, куда пошел противник, но при этом не обладает экстрасенсорными знаниями, применяется чит ВХ для CS:GO , дающий возможность видеть через стены. Особенность этой игры заключается в том, чтобы первым понять, где будут расположены основные силы соперника. Если это удается сделать, можно с уверенностью праздновать победу в раунде, а позднее и в сессии.

Установленная на компьютер утилита WallHack позволит всегда находиться на шаг впереди врага. Чтобы не быть отключенным от сервера, стоит не выдавать свое преимущество, и аккуратно пользоваться программой. Ее настройка выполняется просто и быстро благодаря специальному программному окну.

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