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Читайте на здоровье!
|Сообщения СМИ комментировал Дмитрий КИСЕЛЁВ
|12 Апреля 2018 г.
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Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
Интересные факты и события
Премия за опоздание
Сотрудница фирмы по имени Дженн, которая за несколько лет работы ни разу не опаздывала, прислала начальнику необычную объяснительную за опоздание: «Привет. Я опоздаю на работу на несколько минут», – предупредила Дженн. «Хорошо. Всё в порядке? Обычно вы приходите вовремя или раньше», – ответил руководитель. «Да, мой пёс спал и выглядел так мило. Я потратила некоторое время, чтобы сфотографировать его вместо того, чтобы собираться», – призналась Дженн и прислала снимок дремлющего питомца. Объяснительная показалась боссу настолько милой, что он решил премировать работницу и выложить переписку с подчинённой на популярном портале Imgur.
По словам руководителя, Дженн – «очень милая пожилая леди», она работает в компании около восьми лет, и коллеги называют её мамой. За годы работы она ни разу не опоздала. «Только посмотрите на этого сладкого мальчика! Не торопитесь», – ответил начальник, и предложил ей два билета на собачий фестиваль Bark at the Park.
Поступок руководителя растрогал пользователей Imgur, и они начали массово проситься к нему на работу.
Яйцо раздумья
Канадская компания собрала 100 тысяч долларов на производство яиц для медитации. По данным Kickstarter, проект набрал в десятки раз больше заявленной суммы в семь тысяч.
Компания Orijin Design назвала изобретение «Яйцом для раздумий» и изготовила пробные образцы из разных природных материалов: дерева, металла и камня. Каждый из них символизирует своё предназначение: каменное – для успокоения, металлическое – для восстановления, деревянное – для концентрации. Также изобретатели планируют изготовить яйца из лавового камня.
Аксессуар для медитации легко помещается в карман: диаметр его составляет 17 миллиметров, а высота – около 23. Одно яйцо будет продаваться за 13 долларов.
По задумке создателей, яйца можно перекатывать в пальцах, катать по столу и мять в кулаке. Яйцо для раздумий предназначено для тех, кто «хочет остановиться, вдуматься в происходящее и не терять самого себя в повседневной рутине».
На воплощение проекта скинулись больше трёх тысяч человек.
Медиум и гадалка
Медиум из Шотландии обратилась в полицию с жалобами на гадалку-самозванку, которая общается с клиентами от её имени через социальные сети. Об этом сообщает издание Evening Express.
Морин Смит уже тридцать лет зарабатывает на жизнь спиритическими сеансами, то есть «общением с мёртвыми родственниками» клиентов. Она обнаружила, что кто-то использует её имя, когда её мужу пришло сообщение от самозванки с её именем. Ненастоящая Смит предложила ему заплатить десять фунтов (810 рублей) за предсказание будущего. «Разумеется, он знал, что это прислала ему не я, и я вообще не консультирую по интернету. Это сильно встревожило меня!» – рассказала Смит.
Из разговоров с клиентами гадалка выяснила, что самозванка писала многим из них, предлагала консультации по телефону и просила скинуть данные о кредитной карте.
Смит отправила всем своим подписчикам предупреждения и обратилась в полицию.
Сотрудница полиции отметила, что по её обращению не стали возбуждать уголовное дело о мошенничестве, а просто дали гадалке несколько советов.
Читайте на здоровье!
На днях британцы выяснили, что чтение продлевает жизнь – в среднем на целых два года. Исследование было опубликовано в научном журнале Social Science & Medicine.
К таким выводам учёные пришли в результате наблюдения за 3 635 людьми, которым перевалило за 50. Участников разделили на равные группы: на тех, кто посвящает чтению от 3,5 часов в неделю, тех, кто читает меньше, и тех, кто вообще не берёт в руки книгу. Затем у «подопытных» измерили показатели здоровья. Оказалось, что вероятность скорой смерти у первой группы меньше нормы на 23%, а у второй – на 17%. «Чтение улучшает словарный запас, концентрацию и критическое мышление. Кроме того, книги могут увеличить эмпатию, социальное восприятие и эмоциональный интеллект, – когнитивные процессы, которые способствуют высокой выживаемости», – отметили учёные.
Кстати, исследование показало, что чтение газет такого позитивного воздействия не оказывает.
Робот для одиноких
Инженерами университета Енсе придумано новое устройство, которое поможет одиноким людям в условиях социальной изоляции. Причём разработчики взяли за основу особую конструкцию – это робот нового поколения. Робот построен в Южной Корее, ему дано научное название – Fribo. В его образе представляется прообраз компаньона сегмента коммуникаций, связывающего между собой людей, которых называют в Азии – «хикикомори». Само устройство представлено в образе крупной кошки. Механическое животное слушает все звуки, которые окружают его в квартире, после тщательного анализа происходит передача полученной информации другим людям, это сведения о всех действиях своего любимого «хозяина». Разработчики оснастили Fribo экраном, специальным микрофоном, датчиком освещения, температуры и минимального расстояния.
Гаджетом комментируются действия пенсионеров в бытовых условиях, при этом робот связывает их между собой с целью недопущения всевозможных неблагоприятных ситуаций. Автором проекта является Чжину Ким, который уверен, что наблюдаемая в социуме изоляция крайне негативно влияет на удовлетворённость жизнью. Новинку представили в ходе проведения мероприятия на HRI 2018.
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