Чиновникам налоговой службы разрешат играть в казино Вулкан

Россия – страна парадоксов. С одной стороны, здесь запрещены казино, а с другой – на этой неделе в некоторые СМИ просочилась информация о том, что Министерство финансов РФ разрабатывает поправки в закон, согласно которым ряд сотрудников Федеральной налоговой службы смогут абсолютно официально заниматься онлайн-гемблингом.

Поправки – ради доказательной базы

Дело здесь, конечно же, не в том, чтобы скрасить досуг налоговиков. По мнению авторов нововведений, это разрешение позволит сотрудникам налоговой службы производить контрольные закупки. Ведь, как известно, доказательства, полученные незаконным путем, судом не учитываются. Официальное же позволение заниматься гемблингом поможет работникам ФНС абсолютно законно выяснять, куда направляются «азартные» деньги и кто является хозяином доменных имен игровых порталов.

Ситуация назрела

Хотя, вообще говоря, данную меру можно смело считать беспрецедентной: представьте себе, что полицейским официально разрешили бы заниматься воровством и грабежами для того, чтобы они успешнее ловили настоящих воров и грабителей.

Вулкан казино и другие игровые порталы пользуются беспрецедентной популярностью

Объяснить эту беспрецедентную меру можно лишь столь же беспрецедентной популярностью среди населения таких сайтов, как krimnioproekt.com и ему подобных. А объяснить популярность онлайн-казино еще легче:

как известно, азартные игры в Российской Федерации узаконены лишь на территории шести специальных экономических зон: на Алтае , в Крыму , в Сочи , в Краснодарском крае , в Калининграде и в дальневосточном Приморье . Между тем, далеко не у каждого любителя азарта есть возможность ехать через полстраны для того чтобы заняться своим увлечением. Онлайн-казино же сегодня доступны на каждом компьютере, смартфоне или планшете – был бы интернет. И, к тому же, наносить визиты в онлайн-казино можно хоть каждый день, а не только во время отпуска или каникул

узаконены лишь на территории шести специальных экономических зон: на , в , в , в , в и в дальневосточном . Между тем, далеко не у каждого любителя азарта есть возможность ехать через полстраны для того чтобы заняться своим увлечением. Онлайн-казино же сегодня доступны на каждом компьютере, смартфоне или планшете – был бы интернет. И, к тому же, наносить визиты в онлайн-казино можно хоть каждый день, а не только во время отпуска или каникул на игровых порталах можно играть не только на деньги, но и попробовать сразиться в самые разные игры в демонстрационном режиме. «Наземные» же официальные казино таких услуг не предоставляют: хочешь играть, покупай фишки!

онлайн-гемблинг предоставляет уникальную возможность анонимной игры: в гемблере, который зарегистрировался на игровом портале под вымышленным псевдонимом, никто не узнает респектабельного чиновника или добропорядочную домохозяйку и мать многочисленного семейства.

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