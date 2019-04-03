Чиновничьи подарки для самых любимых работников

Все мы любим оригинальные подарки. Всегда приятно получить неожиданный, пусть даже небольшой сюрприз от дорогого человека, который вложит в этот презент всю душу и свою любовь. Теперь вот Минтруд посоветовал чиновникам не поскупиться на любовь и душу, которые им было бы неплохо вкладывать в добрые подарки для своих подчиненных. Необычные советы министерство опубликовало на первое апреля.

Первоапрельская шутка? Нет, вполне серьёзные рекомендации под заголовком «Нематериальная мотивация государственных гражданских служащих Российской Федерации». В целом в подарочных инициативах немало толку, ведь такое добро от начальства может неслабо мотивировать любого сотрудника.

Подарки от начальства не будут единственным способом мотивации, ведь в целом таких вот «нематериальных» моментов очень даже немало. К примеру, Минтруд предлагает чиновникам в принципе гораздо чаще поощрять своих подчиненных. Для этого можно использовать грамоты, нагрудные знаки, сувениры и, наконец, самые простые слова благодарности и подбадривания: «спасибо» и «молодец».

Но, конечно, для самого работника важнее почувствовать реальные и полезные дела на собственной шкуре, нежели услышать обычное «спасибо» от своего босса. Так что здесь Минтруд советует в целом следовать пожеланиям сотрудников и, к примеру, составлять график отпусков с учётом мнения самих работников.

И без дела сидеть тоже не стоит, считает Минтруд. Чиновникам дают совет почаще отправлять своих подчиненных на конференции, торжественные мероприятия и командировки. Можно и включать их в какой-нибудь экспертный состав: всё-таки приятно стать важным специалистом для какого-нибудь ответственного задания!

Вдобавок к этому чиновникам дали самые простые, даже жизненные советы. Перерабатывать лучше не надо, а заниматься небольшой физической активностью можно даже на работе, зато это будет очень даже полезно.

Вдобавок к этому стоит следить за чистотой и другими важными особенностями своего рабочего места, а начальство должно внимательно смотреть и за параметрами освещённости, отоплением, вентиляцией, столовыми и так далее. Опять же, начальникам советуют внимательнее относиться к спортивным нагрузкам своих подчинённых: пусть у них в расписании появятся спортивные пятиминутки!

Всё это довольно мило, хотя каких-то новых советов или откровений здесь не найти. Но было бы интересно когда-нибудь получить от своего начальника небольшой подарок – может и работать бы тогда захотелось вдвойне активнее!

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