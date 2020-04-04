Хемингуэй и цензура: им было точно не по пути

Знаменитый американский писатель Эрнест Хемингуэй угрожал бросить своего британского издателя и сравнил его с «викарием» после того, как его «крепкие» выражения были удалены из английского издания книги «Смерть после полудня».

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Хемингуэй был в ярости, когда обнаружил, что язык его последней книги на английском языке был «очищен», сообщает The Guardian. «Я приму свои собственные кровавые решения относительно того, что я пишу и что я не пишу», — эмоционально написал Хемингуэй своему британскому издателю, едва получив на свой адрес в США по почте экземпляр книги, изданный в Альбионе в 1932 году.

К тому времени 32-летний писатель, чьи произведения отличались кратким и насыщенным стилем изложения, уже получил широкую известность в Америке.

Вышедший в США в 1929 году роман об «окопной правде» «Прощай, оружие!» о любви американского добровольца и английской медсестры разошелся многотысячными тиражами, даже несмотря на острый экономический кризис. Однако в Европе, где он проживал в 1920-е годы, писатель не был столь популярен, как в США. Поэтому Хемингуэй был вдвойне раздражен увидев, что британский издатель смягчил его повествование «Смерть после полудня». То, что эти правки были сделаны без его ведома или разрешения, еще больше разозлило его.

Хемингуэй отправил письмо издателю Джонатану Кейпу 19 ноября 1932 года: «Все ваше удовольствие от того, что книга вышла в Англии, было эффективно и полностью устранено вашим письмом от 3 ноября. Разве вы не понимаете, что, если какие-либо исключения или изменения должны быть сделаны, это должен делать я, как автор».

Далее он переходит на более эмоциональный стиль письма. «Ты не мой викарий (епископ). Если Папа является викарием Христа, то это потому, что Наш Господь не здесь на земле, чтобы принимать свои собственные решения. Я не Христос (как ни странно), и пока я здесь, на земле, я буду принимать свои собственные решения относительно того, что я пишу и чего я не пишу», — написал Хемингуэй.

Послание Хемингуэя входит в число ранее неопубликованных писем, которые появятся в «Письмах Эрнеста Хемингуэя», том 5 (1932-1934), которые будут опубликованы издательством Кембриджского университета этой весной.

Профессор Сандра Спаниер, главный редактор проекта «Письма Хемингуэя» и соредактор каждого тома, сказала в интервью британскому изданию: «Это замечательное письмо… Хемингуэй отвечал на письмо Кейпа от 3 ноября. Кейп написал, что сделал несколько пропусков «англосаксонских слов», которые были бы неприемлемы для английской публики. Например, в одном месте Кейп заменил ругательное выражение на «взрыв».

«Смерть после полудня» является одной из лучших работ Хемингуэя, в которой он с большой точностью описал корриду, представив ее как ритуал и испытание мужества. Книга отражает его веру в то, что бой быков имел большой трагический интерес, будучи, по его словам, «испытанием буквально между жизнью и смертью». Издание Кейпа вышло в ноябре 1932 года, после сентябрьского выхода американского издания.

Книга, как и «Прощай, оружие!», снова стала бестселлером, подтвердив статус Хемингуэя как американского писателя «номер один».

После более поздних шедевров, таких как «По ком звонит колокол», он получит Нобелевскую премию по литературе в 1954 году за свое мастерство в искусстве повествования в «Старике и море» и за влияние, которое, по мнению академиков, он оказал на современный стиль литературы.

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