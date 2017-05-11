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Чем длиннее дистанция, тем короче ум?
Сообщения СМИ комментировал Дмитрий КИСЕЛЁВ   
11 Мая 2017 г.
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Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Докукарекался...

В Гондурасе посадили в тюрьму петуха.

Полиция Гондураса арестовала петуха, из-за которого поссорились два жителя города Трухильо. Дело в том, что птица пробралась на соседский участок, лазила по деревьям и громко кукарекала.

Хозяин петуха претензии соседа слушать не стал, перепалка переросла в конфликт. Когда один мужчина пригрозил убить другого, очевидцы вызвали полицию.

В результате правоохранители поймали петуха и посадили в тюрьму, пообещав вернуть, когда домовладельцы помирятся. Фото арестованной птицы уже появились в Интернете. На одном снимке полицейские вешают на лапку петуха бирку, на другом узник изображён уже в камере.

  • МГ: Интересная логика: подрались люди, а в тюрьму – петуха? Вот она, двойная мораль!

Еда на картинке

Учёные рассказали о пользе фотографий еды в социальных сетях.

Исследователи сообщили, что им удалось определить, как фотографии еды влияют на привычки людей.

Было доказано, что снимки еды в Instagram помогают людям перейти на здоровое питание.

Всё дело в том, что люди привыкают к виду здоровой пищи, и она начинает казаться им намного привлекательнее, чем в реальности. От этого у них появляется желание попробовать эту пищу, даже если ранее у них не было склонности к употреблению здоровой пищи, она может появиться после постоянного изучения таких фотографий.

Оказалось, что те люди, которые регулярно смотрят в социальных сетях снимки еды, намного привлекательнее считают изображение здоровой пищи, чем те, кто не смотрит такие фотографии.

Также публикации снимков помогают человеку легче настроиться на новую диету.

  • МГ: Сдаётся, что главная цель подобных публикаций – привлечь как можно больше покупателей так называемой здоровой пищи. Здорова ли она на самом деле – большой вопрос...

Получка и заначка

Женщины чаще мужчин утаивают размер своей зарплаты.

Утаивают от супругов реальный размер своей заработной платы около 15% россиян, свидетельствует опрос, проведённый исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ru. При этом мужчины, скрывающие свои доходы от жён, также скрывают и причины своего поступка.

Стоит отметить, что утаивание размера доходов от супруга больше свойственно именно женщинам. Чаще других держат своих мужей в неведении дамы 40–50 лет. И чем больше зарплата, тем реже у женщины возникает желание сообщать мужу её истинный размер.

Такая же тенденция прослеживается и у мужчин: среди респондентов, зарабатывающих более 45 тысяч рублей в месяц, размер оклада от жён скрывают 15%, тогда как среди тех, чей ежемесячный заработок не превышает 25 тысяч, – 10%.

  • МГ: А может, женщина не хочет оскорбить супруга своей зарплатой? Да и определённая степень свободы, хотя бы финансовой, для неё тоже важна. Впрочем, как и для мужчины. Главное всё же – доверие друг другу...

Чем длиннее дистанция, тем короче ум?

Увлечение бегом на длинные дистанции может привести к уменьшению размера мозга.

К такому выводу пришли исследователи из Университетского госпиталя Ульма.

Немецкие учёные выяснили, что забеги на длинные дистанции могут стать причиной уменьшения размера мозга вплоть до 94% от исходного. При этом авторы исследования точно не знают сами, почему так происходит, но они выяснили, что мозг всех бегунов, принявших участие в наблюдении, вернулся к оригинальному размеру в течение шести месяцев.

Данные исследования кажется удивительными в свете того, что ранее учёные установили наличие связей между физическими нагрузками и здоровьем мозга. Наукой доказано, что борьба с сидячим образом жизни является профилактикой депрессии, она снижает риск дегенеративных болезней мозга.

Теперь же возникла теория о том, что избыточное количество нагрузок заставляет мозг сжиматься из-за усталости. Но размер мозга уменьшается только после очень длинных дистанций.

Нет никаких доказательств, что регулярный бег на короткие дистанции или даже единичный марафон способны вызывать такие же результаты.

Как установили учёные, из-за бега сокращается область мозга, отвечающая за визуальную обработку информации. Возможно, это связано с тем, что бегунам в ходе исследования приходилось с утра до ночи глазеть на дорогу 64 дня подряд. Поэтому мозг мог реорганизовать себя, чтобы перенаправить ценные ресурсы в те свои области, где они нужнее всего.

  • МГ: Думается, что исследование доказывает в первую очередь тот известный факт, что всё хорошо в меру.

Что ценят мужчины

Мужчины больше ценят в женщинах ум, а не бюст и длинные ноги.

Мужчины ценят в женщинах интеллект больше, чем размер бюста, если речь идёт о поиске будущей жены и матери будущих детей.

Такой теорией поделился биолог-эволюционист профессор Дэвид Бейнбридж из Кембриджа, пишет The Daily Mail.

По его мнению, для мужчины ум в женщине означает, что, скорее всего, она будет ответственной мамой. Кроме того, это говорит о том, что, по всей видимости, образованные родители уделяли много времени её воспитанию.

Считается, что мужчины ценят в женщинах длинные ноги. Но оказывается, это тоже не имеет для них значение. Главное, чтобы ноги были прямыми, потому что это говорит о хорошей генетике женщины.

Вообще мужчины ценят симметричные черты, поскольку это предполагает, что потенциальная партнёрша молода, здорова и имеет хорошую генетику.

Как уже сообщало ИА «Амител», ранее психологи развенчали миф о том, что при первой встрече с женщиной мужчина первым делом обращает внимание на её грудь. Согласно их исследованию, 70 процентов мужчин сначала смотрят в глаза девушке, затем на её улыбку, а уж потом оценивают её бюст.

Ещё одно исследование показало: женщины с пышными формами чаще рожают умных детей. Дело в том, что для организации нервной системы и мозга ребёнка нужно много жира. А чуть менее 80% докозагексаеновой кислоты, необходимой для детского мозга, поступает из жировых отложений матери.

  • МГ: Вообще-то, думается, сколько мужчин – столько и предпочтений. И давно доказано – нет некрасивых женщин, есть любимые и не очень...

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