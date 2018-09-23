Человеку без воды и ни туды, и ни сюды

Без питьевой воды человек не сможет жить. В развитых зарубежных странах уже давно многие люди взяли себе за правило употреблять каждый день не меньше 2-х литров воды. И это не считая других привычных напитков, таких как чай, кофе и т.д. Конечно, ровно цифра 2 - усредненная, может кому-то понадобиться в день выпивать больше или меньше. В РФ культура потребления питьевой воды тоже постепенно набирает обороты.

Становится привычным, что доставку воды заказывают разные фирмы и организации, пользуются такой услугой иногда и для дома. Вода продается и в магазинах. Ее на прилавках супермаркетов или точек реализации продуктов шаговой доступности столько, что просто разбегаются глаза. Есть варианты дороже, дешевле, разного упаковочного формата. И вся эта вода различается. Она делится на воду I и высшей категории, а среди этих вариантов можно найти природную и очищенную. Если спросить у людей, какие типы воды они знают, наверняка среди ответов будут приведены следующие: легкая, тяжелая, водопроводная, "минералка" и т.д.

В каждом государстве существуют определенные ГОСТы и требования к питьевой воде бутилированной. Регламенты касаются прозрачности, вкуса, цвета, химсостава. Более высокие показатели, конечно, у воды, относящейся к высшей категории.

Чтобы выбрать себе воду для дома, нужно обратить внимание на стоимость предлагаемой продукции. Посудите сами, разве может вода, добываемая с приличных глубин и в высоко экологичной местности, стоить дешево? Конечно же нет, ведь производственные издержки для добычи воды отменного качества должны быть приличными. Если вода не соответствующего качества, недобросовестный производитель не станет "задирать" стоимость. Ведь его задача - скорее реализовать свою продукцию, избежав проверок, и получить материальную выгоду.

Еще один критерий выбора - информация для потребителя, содержащаяся на этикетке. Допустим, необходимо купить воду категории "Высшая", тогда должны быть обозначены: место добычи, химсостав воды, координаты производителя. На этикетках зачастую пишут про содержание калия, магния, натрия, кальция и некоторых других веществ, может быть указан pH (это водородный показатель).

Ряд экспериментов показал, что очень полезно пить людям легкую воду. Ее, оказывается, несложно приготовить в домашних условиях. Для этого нужно купить воду (конечно, проверенных марок), заморозить ее и затем оттаять. Та вода, что растает в первую очередь, будет легкой - самой полезной.

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