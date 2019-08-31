 Человек ушел из жизни и родные, пересиливая горе, должны думать об организации похорон…

Хотим мы этого или не хотим, но в жизнь человека иногда входят потери родных и близких. И в такие моменты на страшное горе наслаивается то, что необходимо собраться с мыслями и силами и практически незамедлительно начать действовать, чтобы проводить умершего человека в последний путь достойно.

Не всегда мы можем делать это сами, ведь подготовка к прощанию – сложный процесс, в котором нужна оперативность принятия решений, нет мелочей и важно ничего не забыть и не упустить. И на помощь тут могут прийти профессионалы. К организации похорон можно привлечь соответствующего специалиста, стоимость услуг похоронного агента в некоторых организациях зависит от выбора заказывающей стороны: что тот должен будет сделать. Цена услуг начинается примерно с 1700 рублей. Как правило, выезжает к заказчику агент бесплатно, консультация клиента тоже ничего не будет стоить. Есть и еще неоплачиваемые мероприятия. А наоборот нужно будет оплатить доставку вещей покойного в морг, оформление документов на кладбище, сопровождение траурной процессии и т.п.

Что входит в обязанности похоронного агента? Он занимается отправкой умершего в морг, занимается оформлением необходимых документов, помогает в выборе ритуальных принадлежностей, организует церемонию прощания и поминки, присутствует в морге при выдаче тела и т.д. Определенный пакет, конечно, имеется, но от кое-каких услуг заказчики вполне могут при желании отказаться (или наоборот какие-то моменты дополнить). Кто-то, может, те же поминки сам организует или выбором и покупкой ритуальных принадлежностей займется без посторонней помощи. Похоронные компании всегда идут пожеланиям навстречу.

Существуют сроки исполнения заказа, в среднем они варьируются от 1 до 3-х дней. Например, до двух дней может уйти на организацию отправки груза 200, если транспортировка необходима в другой населенный пункт и т.д.

При организации похорон возможны льготы, скидки от фирмы, об этом агент должен уведомить своих заказчиков. Также он должен в полной мере проинформировать людей о видах похорон, разъяснить какие имеются плюсы и минусы по каждому предложению. Оказывает агент поддержку не только своими действиями в соответствии с договором, но и поддерживает родных и близких психологически, ведь им в эти дни приходится очень непросто.

Все закончится... Тяжелое время отодвинет вглубь сердца горечь потери, но мысли о смерти своей собственной и своих близких время от времени обязательно будут посещать. Только не стоит давать им завладевать сознанием полностью, нужно не забывать жить. Жить полноценно, интересно и ярко – столько, сколько отпущено. Должен быть дорог при этом каждый день и важен каждый прожитый час.

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