Человек меняет мебель

Смена мебели в интерьере квартир и домов происходит у людей, особенно вступивших в серебряную пору жизни, не так уж часто. Что и говорить, это всегда приятные и яркие эмоции, новый взгляд на свое жилище, желание показать «обновку» другим и с данной целью принять их у себя в гостях, своеобразное лекарство, которое влияет на дальнейшую жизнь, также это отказ от стабильно-приевшейся, надоевшей глазу домашней картины и т.д.

Стильным, статусным, всегда актуальным, долго эксплуатируемым и экологически чистым вариантом считается, к примеру, мебель из массива дерева (отличную ассортиментную линейку можно посмотреть здесь: galateas.ru). Такая мебель изготавливается из сосны, березы, бука, дуба, ясеня. Тумбы, книжные шкафы, кровати, гостиные, прихожие, кухни, комоды, стулья, табуретки – эти и другие мебельные изделия из массива дерева подчеркнут индивидуальность каждого уголка дома и подарят ему ухоженность и изысканность.

При выборе мебели для старшего поколения должны соблюдаться разные нюансы. Например, цветовая гамма ни коим образом не должна раздражать. Каждый мебельный компонент – будь то кухонный шкаф или стенка должны быть хорошо отстроены, чтобы пожилой мог без посторонней помощи все открывать, закрывать, выдвигать, задвигать, складывать или раскладывать сам. Еще при установке мебели в помещении нужно обязательно позаботиться о надежном креплении. Например, шкаф или комод. Внезапно закружилась голова, человек пошатнулся, стал искать опору и сдвинул, а может и перевернул мебель. Такие неприятности чаще, конечно, сопровождают маленьких детей, которые заняты поисками в квартире всего нового и интересного, но взрослый может привести мебель «в движение» не специально, а в силу обстоятельств.

Что касается мягкой мебели, приобретая ее для пожилого человека, стоит обратить внимание на жесткость поверхности для отдыха. Предпочтителен срединный вариант – не откровенно проваливающийся мягкий, но и не совсем каменно-твердый. А то вряд ли получится организовать взрослому полноценный покой в тихие часы дня и ночи. С кровати, дивана, кресла, стула человек старшего возраста должен вставать без особых затруднений, то есть здесь немаловажным критерием будет являться высота поверхности изделия.

Если человек имеет ограниченные возможности, то нужно знать, что для такой категории людей изготавливается специальная мебель. Существуют с определенными параметрами стулья, те же кровати, кресла-туалеты и т.п.