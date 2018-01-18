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Чего ожидать гемблерам и завсегдатаям «Вулкан Престиж» в 2018 году?

Ксения ДАВЫДОВА   
18 Января 2018 г.
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Vulkan Prestige

Из года в год набирает все большую значимость такой сегмент рынка азартных игр как онлайн-казино. В прошлом году на них приходилась уже треть общего игрового рынка планеты, если точнее – 34%. Неудивительно, что эксперты уделяют все больше внимания данному явлению. Ниже мы познакомим вас с их прогнозами на наступивший 2018 год.

Живое человеческое общение

Изначально одним из главных недостатков онлайн-казино являлся жесткий дефицит человеческого общения – много ли наговоришь с программой-крупье? Однако 2017 год стал триумфальным для так называемых live-казино, в которых игроки имели дело с живыми дилерами. Столь оглушительный успех не мог не повлиять на всю эту отрасль в целом. Так что, большинство экспертов сходится на том, что «живые технологии» возьмут на вооружение очень многие игровые площадки в сети. По их мнению, чем дальше, тем больше программное обеспечение будет использоваться лишь для передачи потоков видеосигналов между гемблерами и виртуальными казино. Сама же игра будет строиться на основе настоящего, «реального» оборудования – такого, например, как столы для рулетки.

Вместо компьютера – смартфон или планшет

Чем дальше, тем меньшее количество гемблеров будет привязано к стационарным компьютерам и ноутбукам. На смену им приходят мобильные устройства – планшеты и смартфоны – при помощи которых можно играть в любимые игры где угодно. Практически все ведущие онлайн-казино, в том числе и «Вулкан Престиж» (http://vulkanprestige.com) уже обзавелись мобильными приложениями. А в наступившем году этот процесс будет лишь набирать обороты, и игровые порталы продолжат увеличивать количество слотов, доступных для смартфонов и планшетов.

Виртуальная реальность для виртуальных казино

Широкое наступление современных технологий отнюдь не ограничивается мобильностью онлайн-казино. На сегодняшний день большинство топовых моделей смартфонов поддерживают работу с виртуальной реальностью, и «азартный бизнес» попросту не может игнорировать данную тенденцию. Нынешних гемблеров уже сложно удивить наличием 3D-графики в любимых играх – но вот VR пока что встречается только у самых крупных международных операторов. Эксперты полагают, что в течение 2018 года данные технологии будут продолжать свое победное шествие, покоряя одну игровую площадку за другой.

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