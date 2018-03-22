Частный пансионат: основные преимущества перед государственным домом престарелых

Что сделать для обеспечения счастливой старости? Пожилому человеку нужна забота, ласковое слово и хотя бы немного внимания. К сожалению, даже этого не всегда удается достичь в домашних условиях.

Если пожилой человек вообще прикован к постели, ему понадобится круглосуточный уход. И это одна из причин того, почему многим старым людям более выгодно находиться в специальном пансионате. Вот только какого вида он должен быть?

Государственный дом престарелых: да или нет?

Такие заведения как дома престарелых государственного типа на территории Москвы и Московской области существуют уже не одно десятилетие. Пожилые люди здесь оказываются, потому что им требуется профессиональная сиделка или же услуги медсестры. Часто старики нуждаются и в специальных процедурах, чего никак не удастся достичь в домашних условиях.

Дома престарелых предназначаются для следующих целей:

квалифицированного ухода;

качественного и правильного питания;

проведения интересного досуга;

полноценного медицинского обслуживания.

К сожалению, в государственном доме престарелых не всегда это могут предложить в полном объеме. Нередко пожилые люди встречаются если не с откровенным хамством со стороны персонала, то с полным равнодушием. Важно и то, что в таких заведениях трудно достичь индивидуального подхода к каждому пациенту. Ведь пожилых людей много, а обслуживающего персонала очень мало. Тогда стоит остановить свой выбор на частном пансионате для престарелых, потому что тут готовы предложить совсем другие условия для любого старика.

Частный пансионат для пожилых

Один из оптимальных вариантов - это выбрать какой-то пансионат компании "Изумрудный Век". Они расположены в разных местах Московской области. Есть подобные заведения и в самой Москве. При выборе места для их расположения ставилось несколько целей. Во-первых, речь шла о том, чтобы родственникам пожилых людей, которые будут находиться в пансионате, было удобно добираться. А во-вторых, это должна быть зона с красивым пейзажем и чистым воздухом.

Дома престарелых компании "Изумрудный Век" могут предложить следующее:

никакой казенщины, только теплую домашнюю обстановку;

прекрасную обстановку помещений;

сиделок, которые имеют медицинское образование;

лечебную физкультуру и массаж для тех, кто нуждается в реабилитации вследствие тяжелой болезни.

Если у родственников не получится приехать, чтобы отведать своего дедушку или бабушку, они с ними в любое время могут пообщаться по Skype.

А разве можно забыть о том, что здесь постояльцам предлагается интересный досуг? Они никогда не будут скучать, потому что предлагаются интересные групповые занятия и другие мероприятия. Для ходячих пожилых людей есть возможность прогуливаться на лоне природы. А если кто из них испытывает старческие недуги, в пансионате для престарелых людей работают не только психологи, но также врачи разных специальностей. Пожилым людям здесь обеспечивается тишина и покой. А если кто любит заниматься растениями, предлагаются парники или просто грядки для выращивания овощей и цветов. Можно быть уверенным в том, что проживание здесь обойдется дешевле, чем нанимать на дом сиделку.

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