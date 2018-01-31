Частные пансионаты: услуги, которые там можно найти

В наше время пансионаты для пожилых людей являются весьма востребованными заведениями, ведь не всегда у родственников есть возможность большую толику времени посвящать близкому старшего возраста. Иногда это просто невозможно в связи с медицинскими показаниями взрослого человека.

Пансионаты делятся на государственные и частные. Есть ресурсы в интернете, где можно подобрать подходящее заведение, например, рассмотреть пансионат для пожилых людей в Московской области или в другом регионе.

Стоимость пребывания в частных заведениях интересует многих людей. В регионах, конечно, цены разнятся. Средняя величина начинается от 900-1000 рублей в день. Смотря что предлагается в базовом пакете услуг и в качестве дополнения.

Обычно в стандартный пакет включают пяти- или шестиразовое питание. При организации такой услуги учитываются состояние здоровья пациентов, индивидуальные предпочтения. Если есть необходимость, меню может быть разработано индивидуально. Также в пакете прописаны ежедневные и еженедельные гигиенические процедуры.

Номера в частных пансионатах предлагаются в среднем от одно- до четырехместных. Постоялец может выбрать для себя наиболее приемлемый вариант – находиться в комнате одному или в компании близких по возрасту и интересам людей. В номерах имеется качественный ремонт. В них персонал проводит регулярную уборку. Это же касается помещений общего пользования.

Кроме того, родственники пожилого человека могут быть уверены, что их близкому будет обеспечен комплекс прачечных услуг, касающийся одежды и постельных принадлежностей.

Обеспечиваются пожилые люди необходимой медикаментозной терапией. Назначения делают опытные врачи.

К дополнительным услугам может относиться пребывание в комнате психологической разгрузки и занятие с психологом, посещение спортзала и т.д.

Персоналом могут организовываться такие мероприятия, как празднование дней рождений, Нового года, 23 Февраля и 8 марта, проводиться тематические развлекательные вечера. Для активной части постояльцев могут быть запланированы экскурсии по ночному городу, на вечерние фонтаны, в музеи, театры и т.д.

Иногда в гости к пожилым людям приходят артисты-волонтеры, которые поют им песни, читают стихи, играют на музыкальных инструментах или показывают театральные постановки. Также для постояльцев организуют занятия разные мастера: по гончарному искусству, макраме, вышиванию и т.д.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ