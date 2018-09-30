Частные пансионаты обеспечивают качественный уход за пожилыми людьми

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Еще несколько лет назад к частным пансионатам в обществе было неоднозначное отношение. Разброд мнений был как в положительную сторону, так и в отрицательную. Сейчас у людей больше укрепляется мысль, что частные пансионаты все-таки услуга хорошая и они безусловно нужны для того, чтобы обеспечить близким пожилого возраста более качественную жизнь под присмотром опытных специалистов.
Если взять город Краснодар, то здесь внимания, к примеру, заслуживает вот это учреждение: http://pansionat-krasnodar.ru/. Плюсов очень много: конкурентная цена размещения, пятиразовое питание, круглосуточный контроль за состоянием здоровья и т.д. Для проживания в пансионат принимают как самостоятельно передвигающихся граждан, так и лежачих. Номера предлагаются на 2-4 места, есть для лежачих пожилых людей функциональные кровати. Постояльцам проводится ЛФК и массаж.
Много хороших отзывов собирается на просторах интернета в сторону частных пансионатов для пожилых людей. Например, одна пара вместе со своими детьми каждый год проводит вдалеке от дома отпуск. И полноценный отдых для этой семьи был бы невозможен, если бы на это время заботу о маме жены не взял на себя частный дом престарелых. Мама и сама раньше с ними путешествовала, но с возрастом такие вояжи стали для нее недоступны. И таких ситуаций, когда необходимо временно пристроить под достойный уход близкого человека, очень много. Семья уже несколько раз на период отпуска размещала пожилую женщину в частном доме престарелых и осталась довольна услугами учреждения.
Еще одни типичные обстоятельства, когда у пожилого человека развивается деменция (приобретенное слабоумие). Такое заболевание проявилось у одной женщины. И ее дочь, одна воспитывающая и содержащая двух несовершеннолетних детей, должна была что-то предпринять. Бросить работу было нельзя, и выходом стало определение мамы в частный дом престарелых. Где нашлись на это средства у одинокой женщины, сам собой напрашивается вопрос. Одна часть суммы - это пенсия пенсионерки, а вторая - средства за счет сдачи в аренду ее квартиры. Все оказалось просто и ситуация была решена. Мама находилась под круглосуточным уходом, а ее дочь смогла продолжать работать, обеспечивать своих детей и навещала свою маму в выходные дни.
Большой плюс наряду с получением медицинских и оздоровительных процедур в том, что особо скучать пожилым людям в пансионатах не дают. Для них организуются разные кружки по увлечениям, здесь можно заниматься физкультурой. Проводятся силами специалистов подвижные игры, чаепития, праздники и музыкальные вечера. Постояльцы имеют возможность играть в настольные игры и заниматься творчеством.
Вывод: если есть необходимость в помещении пожилого родственника под хороший уход специалистов, частный пансионат безусловно заслуживает рассмотрения.
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