Частью выставочной экспозиции KAMA TYRES на выставке «Нефтегаз-2019» стали грузовые ЦМК шины

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Шинный комплекс KAMA TYRES принял участие в XIX международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» и Национальном нефтегазовом форуме. Мероприятия прошли с 15 по 18 апреля на московской площадке Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр». Продукцию производства KAMA TYRES представили на стенде компании «Татнефть».
Для выставочной экспозиции KAMA TYRES подготовил несколько моделей, среди них – легковые и грузовые ЦМК шины. Гости выставки познакомились с летними шинами Viatti Strada Asimmetrico. Модель оптимально подходит для комплектации автомобилей, которые преимущественно передвигаются по автомагистралям и в городских условиях. Особенности конструкции шины обеспечивают максимально равномерное распределение нагрузки и устойчивое движение даже при высоких скоростях. За это отвечают расположенные по центру и внешнему краю протектора специально усиленные массивные рёбра.
Также на стенде была представлена другая модель производства KAMA TYRES – ЦМК шина KAMA NT 701. Модель спроектирована для эксплуатации на трейлерах, прицепах и прицепных осях грузовиков различной грузоподъёмности. Главные её преимущества – отличные сцепные характеристики, самоочищение протектора, сохранение высоких эксплуатационных характеристик при перепадах температур. За счёт увеличения толщины боковин и протекторной ленты модель отличается высокой ходимостью в сложных условиях карьеров и строительных площадок. ЦМК шина КAMA NU 701 оптимально подходит для комплектации любых осей карьерных самосвалов.
«Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что мероприятие для нас прошло очень успешно. Наша продукция пользовалась повышенным интересом у посетителей выставки, потенциальных партнёров и клиентов. Шины производства KAMA TYRES отличаются прочностью и надёжностью, могут выдерживать значительные нагрузки, адаптированы к российским условиям эксплуатации, оптимальны по соотношению цена-качество – эти и другие характеристики сейчас очень востребованы у владельцев автотранспорта», – рассказал Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».
«Нефтегаз» – крупнейший на территории России отраслевой выставочный проект. Он входит в десятку главных нефтегазовых мероприятий мира. Выставка зарекомендовала себя как масштабное и авторитетное международное мероприятие. Его участники и гости всегда знакомятся с передовым оборудованием и инновационными технологиями для нефтегазового комплекса.
KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
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