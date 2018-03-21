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Чартер в Даламан – турецкую жемчужину Средиземного моря

Ксения ДАВЫДОВА   
21 Марта 2018 г.
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Чартер в Даламан – турецкую жемчужину Средиземного моря

Турция остается излюбленным местом отдыха российских отпускников. Здесь покоряет всё: ласковое чистое море, горячее солнце, буйная зелень, нежный песок без признаков мусора и, конечно, столь ценимый нашими людьми сервис «всё включено».

Ах, какой соблазн, какое наслаждение – хотя бы на несколько дней оказаться в том самом коммунизме, который так долго обещали нам советские вожди! Поистине, мы заслужили именно такой отдых, а не Крым и Краснодарский край с их ломовыми ценами, шашлыками из подозрительно маленьких мяукающих баранов и тем ещё сервисом.

Вместе с тем есть в Турции замечательный курорт, который практически неизвестен российским отдыхающим. Это Даламан – жемчужина Средиземного моря. Заказать чартер в Даламан проще простого, были бы деньги и желание отдохнуть по-настоящему. Здесь можно получить настоящий средиземноморский загар – мягкий, с оливковым оттенком, его не спутаешь с брутальным черноморским загаром. К вашим услугам – отличный европейский сервис, больше похожий на восточную сказку, когда всё необходимое и желанное появляется вроде бы само, из ниоткуда.

Даламан, в отличие от других курортов, представляет собой не крупный город с его суетой и прочими сомнительными радостями, а тихий провинциальный городок, весь пронизанный солнцем и укрытый зеленой листвой. Население Даламана – всего 20 тысяч человек. По нашим, российским меркам это скорее посёлок городского типа, чем город. От него до Средиземного моря – около двух километров. Между отелями и пляжами курсируют бесплатные автобусы.

Несмотря на более чем скромные размеры, Даламан – международный аэропорт. Поток туристов растёт с каждым годом, но пляж Даламана девственно чист и прекрасен, как сто лет назад. Песок мелкий, как сахарная пудра, вход в воду - безопасный. Лучшим пляжем считается Саригерме – он расположен близ одноимённой деревни. Окружающие горы придают особый колорит этому райскому уголку.

В городе есть всё, что нужно для отдыха и шоппинга. Выбор отелей не так богат, как в Анталье и Мармарисе – в основном «четыре звезды», но уровень обслуживания соответствует высшим стандартам. Есть что посмотреть: поблизости находятся руины античных городов, мало известных туристам. Постоянно проводятся морские круизы, природа не разочарует.

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