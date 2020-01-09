Бумажным российским деньгам больше 250 лет, в ходу были и 75-рублевки

9 января 1769 года в России введены первые бумажные деньги — ассигнации.

До прихода к власти императрицы Екатерины II в России «ходили» медные монеты. Золото и серебро, которые ценились за границей, шли, как правило, на покрытие постоянно растущих военных и дворцовых расходов. Выпуск же медной монеты приносила серьезные доходы казне, пока она чеканилась в небольшом количестве. Но к началу правления Екатерины количество медных денег начало серьезно расти, и они превратились в главное платежное средство внутри страны.

Доставка таких денег вызывала серьезные трудности, кроме того, подсчет меди связан был с ошибками и занимал много времени.

Для того чтобы избавиться от этих недостатков, в России было решено ввести бумажные деньги.

Самые первые российские ассигнации Екатерина велела изготовить из старых дворцовых скатертей и салфеток, которые получили вторую жизнь в новом виде.

В центре ассигнаций располагался двуглавый орел с распростертыми крыльями и цепью ордена Андрея Первозванного. Все бумажные выпускались одного размера и цвета. Различались они только цифрой номинала.

В 1771 году выпуск 75-рублевых ассигнации прекратили — из-за того, что мошенники научились переделывать 25-рублевые ассигнации на 75-рублевые. Для дополнительного устрашения фальшивомонетчиков была введена смертная казнь за подделку денег.

У денег тоже существует своя история. Разные по весу, материалу изготовления, году выпуска, виду, размеру, защищающим элементам – они не утратили своей насущности и ценности. Интересно, что и лихие люди, которые предпринимали попытки подделать дензнаки, всегда находились. Стоит отметить, что на сайте «Мои года» есть и другие любопытные публикации, связанные со стариной. Некоторые материалы можно прочитать прямо здесь:

По инф. pnp.ru

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