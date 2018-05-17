Букмекерская индустрия: ставки на спортивные события, интересные факты

Редкий пенсионер не хочет повысить свое материальное благосостояние. Одни люди для этого предпочитают традиционно ходить на работу, а другие пытаются обрести доход разными нестандартными и непривычными способами. Например, с помощью букмекеров.

В букмекерских конторах делается много ставок на совершенно разные события. Одними из самых популярных ставок являются, конечно же, спортивные. Для того, чтобы сделать хорошие ставки, нужна не только удача и благоприятное стечение обстоятельств. Люди, искушенные в этом деле, говорят, что везет в спортивных ставках тем, кто хорошо разбирается в спортивном раскладе команд, их потенциале, возможностях и т.д. В общем, тем, кто анализирует происходящее и на этой основе, а не по принципу «пальцем в небо», пытается прогнозировать будущее. Есть, к слову, и специальные компании, которые занимаются прогнозами на спортивные события. Например, Stavkiprognozy.ru. Здесь бесплатные прогнозы делают профессионалы. Также на сайте есть интересный раздел, который называется «Академия ставок». Тут можно найти следующую любопытную информацию: что такое фора в ставках на футбол, тотал в ставках, двойной шанс и т.д.

Про фору в ставках на ресурсе Stavkiprognozy.ru говорится, что она способна уравнять условия выигрыша команд, сделав для сильнейшей условия более жесткими, а противнику послабее предоставив некоторые преимущества. Это придает соревнованиям эффект неожиданности, и, как следствие, привлекает фанатов, которые делают ставки на игру. Форы могут быть в разных значениях – со знаками «плюс» или «минус». Фору могут отражать разные показатели: голы, очки и т.д.

Фона со знаком «минус» актуальна для сильных команд, коэффициенты победы при этом низкие. В «положительной» форе все наоборот. Если тот, кто делает прогноз, понимает, что слабый соперник имеет реальные шансы на победу, то предпочтение отдается форе со знаком «плюс». Фора со знаком «ноль» используется там, где силы соперников приблизительно можно считать равными.

Это интересно

Великобритания считается лидером среди государств с присутствием букмекерской индустрии. Букмекерские конторы начали здесь свою деятельность еще на заре XIX века. Есть у англичан свои популярные ставки. Это бокс и погода.

Букмекеры не обходят стороной жизнь знаменитостей. К примеру, когда Бритни Спирс была на пике популярности, БК делали ставки на беременность певицы: что все случится в течение года. Соотношение шансов было 1 к 28.

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