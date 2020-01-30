Букеты из цветов: обращаемся обычно к профессионалам, но можно попробовать сделать самим

Цветы – олицетворение красоты, гармонии и совершенства природы. Этих удивительных созданий на земле больше 270 тысяч разновидностей. Нежные растения всегда украшают жизнь человека – в естественных условиях, саду, квартире или частном доме. И цветы как подарок – это тоже своеобразная яркая декорация любого праздника.

Собрать красивый букет цветов – та еще наука. Справиться с этой задачей отлично помогают профессионалы-флористы. Они могут предоставить готовую композицию или составить ее с учетом пожеланий заказчика, да еще и привести букет и вручить адресату (услуга широко распространена, например, есть доставка в Москве и многих других территориях).

Иногда, когда нет времени обращаться в специализированные фирмы или недостаточно для этого средств, букет можно попробовать составить и самостоятельно. Для этого найдется несколько нехитрых секретов.

Первый из них – умение определить свежесть цветов (их ведь еще нужно купить). Среди самых правдивых показателей свежести: у роз чашечка цветка должна быть устремлена кверху и поддерживать бутон. Плотным и нераскрытым должен быть бутон у тюльпанов и т.д. Еще надо при покупке цветов определиться с оттенком бутонов, ориентируясь на конечный результат – монохромный будет букет или с несколькими акцентами.

Второй секрет – «напоить» растения. Для этого, после того как нужные растения были приобретены, нужно срезать внизу небольшую часть стебля (наискосок) и поставить цветы в воду примерно на 30 минут.

Когда цветы освежились, можно очистить нижнюю часть их стеблей от листьев и щипов (вдруг дело имеем с розами) и приступить к составлению композиций. Последние бывают разных форм. Среди самых доступных техник – параллельный букет (круглый, ассиметричный или односторонний) или спиральный.

Стоит знать, что есть среди цветов эгоисты и лекари. Первые способны сократить жизнь своим собратьям по букету и лучше композицию составлять только из них одних. Цветы-единоличники это гвоздика, нарцисс или ландыши. Доктора же наоборот будут продлять жизнь соседям по букету. К таким добрым цветам относятся можжевельник, жасмин, лилия и другие.

В букете из разных цветов необходимо сделать акцент, точку притяжения, которая привлечет внимание. Важно при составлении добавить зелень, но не переусердствовать с ее количеством, чтобы она не взяла в итоге главенствующую роль в букете на себя. Еще зелень не должна быть выше самих цветов.

При составлении композиции нужно задать ей своеобразное движение. Ритм может придать чередование оттенков, форм и выбранных для букета растений.

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