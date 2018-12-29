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Интересные факты и события

Бонду не наливать!

Вымышленный шпион Великобритании Джеймс Бонд хорошо послужил спецслужбам своей страны в ряде историй о нём. Но, как оказалось, в ходе своей работы он выпивает смертельные дозы алкоголя. Команда специалистов, которая исследовала вредные привычки Бонда за последние шестьдесят лет, пришла к выводу, что специальный агент страдает от строгой формы алкоголизма.

Всего команда учёных во главе с профессором Ником Уилсоном из австралийского Университета Отаго проанализировали 24 фильма франшизы. В одном из эпизодов Джеймс Бонд выпил шесть коктейлей «веспер», который содержит джин, водку и крепкое вино Кина Лиле. За этот единственный случай шпион «влил» в себя 24 единицы спирта, что является смертельной дозой.

А в отчёте МІ6 указано, что у Бонда «обнаружена алкогольная и наркотическая зависимость». Не менее чем его вредные привычки здоровью героя вредит его деятельность. Она включает участие в драках, вождение автомобилей на высокой скорости и управление сложными машинами, а также «сексуальные отношения с врагами с наличием пистолетов или ножей в постели».

Учёные не просто посоветовали Джеймсу Бонду обратиться за помощью к врачам, но и посоветовали его работодателям – главе разведки «М» больше не наливать Бонду на рабочем месте. Кроме того, руководству МІ6 нужно пересмотреть обязанности своего агента, чтобы сократить уровень стресса. Стоит переложить выполнение заданий на полноценные команды, чтобы обязанности не так давили на героя-алкоголика.

МГ: Судя по реакции спецслужбы Великобритании на похождения вымышленного героя-алкоголика, его примеру следуют и реальные разведчики. А это настораживает...

Божье наказание

Лидер малазийской оппозиции Ахмад Захид Хамиди сделал заявление, в котором обвинил геев в катаклизмах, обрушившихся на его страну, сообщает Channel NewsAsia.

Политик выступил с речью в парламенте, в которой предупредил о растущем влиянии ЛГБТ-сообщества в Малайзии. На Палу обрушились волны цунами высотой от двух до шести метров после землетрясения 28 сентября магнитудой 7,5 бала. В результате были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры. Погибли более двух тысяч человек, ещё около пяти тысяч считаются пропавшими.

Ахмад уверен, что стихия возникла из-за геев, которых в городе насчитывалось более тысячи человек, и в результате вся территория была сметена. По его мнению, это – наказание от Аллаха.

МГ: Может, и европейский экономический кризис тоже их рук дело?! Там-то геев намного больше!

Жертва традиций

По сведениям Times of India, «счастливый» муж пожаловался на то, что родственники жены не дали ему возможности посмотреть на «любимую» заблаговременно.

Во время самой церемонии бракосочетания у него тоже не получилось: увидел лицо невесты, так как оно было прикрыто длинным шарфом, под которым был виден лишь «тщательный макияж».

После свадьбы борода не сильно бросилась ему в глаза, так как его новоиспечённая супруга искусно маскировала её макияжем. Но где-то через неделю индиец заметил сходство своей супруги с мужчиной.

Он пояснил, что, к великому сожалению, девушку для него выбирали отец с матерью. И когда он заявился к ним с претензиями, родственники объявили, что выбора у него нет.

Отчаявшись, индиец обратился в суд, но и там судьба отвернулась от него.

Представители суда отклонили его заявление о расторжении брака, отметив, что не видят веских причин для развода.

МГ: Ну, что тут скажешь: доверяй, но проверяй! А в общем-то, не следует доверять выбор суженого кому бы то ни было. Даже близким родственникам – мало ли какие у них вкусы?!

Не съеденный, но подстреленный...

Двое рабочих фермы были атакованы крокодилом во время сбора яиц рептилии. Животное схватило одного из них за руку и потащило в воду.

Другой взял ружьё и дважды выстрелил. Первая пуля задела крокодила, но вторая ранила первого в ту самую руку, за которую его тащило животное. Пресмыкающееся испугалось и отпустило несчастного.

Пострадавший отделался ранением и переломом правой руки. Сразу после спасения он был доставлен на вертолёте в больницу Дарвина. По словам пострадавшего, только меткость друга спасла его от смерти.

Владелец фермы утверждает, что оба работника самые опытные на ферме. Однако крокодилы относятся к животным, не поддающимся одомашниванию.

После спасения первыми словами пострадавшего были: «Я думаю, я не смогу работать в течение пары дней».

МГ: Конечно, неплохо иметь рядом вооружённого коллегу! Хорошо бы, он ещё и стрелял метко. И ещё. Интересно, а какие бы первые слова произнёс русский охотник после такого спасения?

Сладкий сон под открытым небом

Власти Лос-Анджелеса и Американская ассоциация гражданских свобод заключили соглашение, согласно которому с 9 вечера до 6 утра городским бездомным официально разрешено спать на улицах. По условиям соглашения спящие бездомные не должны располагаться менее чем в трёх метрах от входов в жилые дома и учреждения, а также не должны нарушать закон. Соглашение было заключено после того, как шестеро бездомных подали иск против городских властей, выпустивших распоряжение, запрещающее спать на улицах. Документ будет действовать до тех пор, пока в городе не построят 1250 доступных квартир для бедных, что займёт ещё несколько лет. В Лос-Анджелесе проживают около 10 миллионов человек и среди них – около 90 тысяч бездомных.

МГ: Вот это, понимаешь, свобода! Неясно только – как 1250 обещанных через несколько лет квартир решат проблему 90 тысяч бездомных?

Полезное косноязычие?

Человеческая речь, изобилующая звуками «ммм» или «эээ», запоминается слушателями лучше, чем чистая речь. К такому выводу пришли учёные из университетов Стерлинга и Эдинбурга. Они провели серию исследований, в ходе которых предлагали желающим прослушать нескольких ораторов. Спустя час после прослушивания участникам исследования предлагали вспомнить содержание выступления. Как установили учёные, людям удалось вспомнить около 62 процентов слов косноязычных ораторов и лишь 55 процентов слов выступающих, чья речь была чистой. По словам одного из специалистов, результаты исследования объясняются тем, что появление в речи пауз, заполненных звуками «эээ» или «ммм», нарушает привычную плавность речи и заставляет мозг человека отнестись к ней с повышенным вниманием. В результате передаваемая информация лучше воспринимается и запоминается. В настоящее время учёные пытаются установить, как влияет на запоминаемость речи наличие в ней слов-паразитов, например, «типа» и «как бы».

МГ: Интересный вывод: выходит, не всё хорошо, что гладко, а для того, чтобы сказанное тобой запомнили, надо учиться не только говорить, но и художественно мычать?

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