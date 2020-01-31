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Борьба с упадком
|Сообщения СМИ комментировал Дмитрий КИСЕЛЁВ
|31 Января 2020 г.
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Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
Интересные факты и события
Послание на яйце
Фермер Раймундо Алюсено, который живет в Бразилии, прославился в местной прессе. Курица, которая ему принадлежит, снесла странное яйцо. На его скорлупе четко просматриваются непонятные символы и цифры, сообщает портал planetanovosti.com.
Произошедшее очень сильно удивило фермера. О яйце сразу же узнали соседи Раймундо, а вскоре на ферму прибыли журналисты, чтобы увидеть невероятную курицу и ее яйцо. Фермер говорит о том, что за свою жизнь он увидел много чего странного, но все это имело вполне нормальное объяснение. А в данной ситуации – это настоящая мистика.
Никто не может понять, что же на самом деле означают данные цифры и символы. Некоторые считают, что это может оказаться вполне случайный сбой в расцветке скорлупы.
Фото и видео мистического яйца быстро попали в интернет. Никто из пользователей не верит в то, что это обычная случайность. Некоторые пользователи считают, что подобное сделали инопланетяне или же какие-то жители параллельных миров. Верующие люди уверяют, что на яйце написана дата Апокалипсиса, и это весточка, которую Бог передал человечеству. Также есть и скептики, которые списывают все это на обычную случайность и не более.
Если елку жаль…
Если вам жалко расставаться с нарядной праздничной ёлкой, украшающей ваш дом, то, возможно, новая мода придётся вам по душе.
Правда, эта необычная тенденция, уже распространившаяся в социальных сетях, подходит лишь тем, кто собирается праздновать День святого Валентина.
Любители Дня всех влюблённых не убирают ёлку, а просто заново украшают её, но уже не шариками и не мишурой.
Деревья торжественно декорируются сердечками, яркими пёрышками, цветочками, открытками-валентинками и даже маленькими плюшевыми мишками. Таким образом, ёлка простоит дома ещё очень долго, радуя глаз и даря хорошее настроение.
Стоит отметить, что далеко не все восприняли такую моду положительно. Есть люди, которые и рады бы продлить жизнь красивой ёлке, но они уверены, что День святого Валентина – недостаточно важный праздник, чтобы наряжать в честь него дерево.
Продать предателя…
Эдна Муквана, которая, вернувшись домой, застала своего мужа с любовницей, тут же выгнала изменника прочь.
Однако предприимчивая жительница Кении решила ещё и извлечь выгоду из такой щекотливой ситуации и обратилась к разлучнице с предложением – та могла забирать неверного мужчину насовсем, заплатив разгневанной супруге примерно 17 долларов. Удивительная сделка состоялась, и Эдна, попавшая после этого в заголовки многих местных СМИ, купила себе и детям кое-что из одежды.
Правда, некоторые не удержались от вопроса: а что будет, если горе-муж всё-таки захочет вернуться в семью? Эдна заявила, что супружеская трагедия, состоявшаяся в конце прошлого года, многому её научила, и она точно не хочет переносить былые неурядицы в новый год, так что мужа она в любом случае не примет.
Миллионер из помойки
Эта история началась в 1989 году во Флориде, США. Один мужчина, прогуливаясь по району, услышал детский плач. Оказалось, это был новорожденный мальчик, которого оставили умирать прямо в мусорном баке.
Мужчина вызвал полицию и скорую. Малыша доставили в больницу с незначительными травмами. Там он быстро пошел на поправку. Вскоре нашлась и молодая пара, которая согласилась усыновить младенца. Натан и Бетти Фиггерс души не чаяли в своем сыне.
Эта история произошла в небольшом городке, а потому сплетни быстро разлетались по району. Когда Фредди подрос, у него появилось прозвище Мусорный мальчик. Мальчишки в школе издевались над ним по этому поводу.
«Мои родители рассказали мне правду о том, что случилось, когда я стал чуть старше. Я переживал и стеснялся своего происхождения!»
Все изменилось, когда в девять лет отец подарил ему компьютер.
Этот подарок не только спас Фреда от неприятностей, но и привил любовь к компьютерам. В 13 лет его даже наняла администрация города, чтобы тот наладил их компьютеры.
В 15 лет он основал собственную компанию, которая занималась починкой компьютерной техники. Офис был расположен прямо в гостиной родительского дома.
Вскоре Фред разработал устройство, которое встраивалось в обувь и показывало местоположение владельца. Подобный прибор начал пользоваться спросом. Его покупали люди для своих детей и престарелых родителей. Позже Фред продал патент за 2,2 миллиона долларов США.
Сейчас Фред Фиггерс руководит собственной IT-компанией, рыночная стоимость которой превышает 62 миллиона долларов США. Он также основал благотворительный фонд, который помогает людям в сложных ситуациях.
Он безумно любит своих родителей и благодарит их за то, что они дали второй шанс в этой жизни.
Борьба с упадком
В 2010 году правительство Ирана запретило гражданам отращивать длинные волосы и носить конские хвосты, потому что эти причёски являются символом западнического упадка. В то же время Иран опубликовал список приемлемых мусульманских причёсок, которые традиционно являются консервативными и короткими. Нарушившие в первый раз этот закон будут принудительно коротко подстрижены. За повторное правонарушение грозит штраф. Парикмахерские, в которых делают причёски в западном стиле, могут быть закрыты.
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