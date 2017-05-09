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Блюда и напитки, которые освежают в летнюю жару

Ксения ДАВЫДОВА   
09 Мая 2017 г.
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Блюда и напитки, которые освежают в летнюю жару

Вот, наконец, и наступило долгожданное тепло, которое мы так долго ждали. Ожидали по разным причинам – кто-то ради отпуска, кто-то ради приезда любимых внуков, кто-то ради дачных хлопот и т.д. Ради этого мы готовы мириться даже с жарой, которая непременно сопровождает летнее время года. Жара заставляет нас все время задумываться над вопросом: что бы такого съесть, чтобы насытиться, а заодно и охладиться? Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов блюд – не только полезных, но и способных немного освежить в знойные летние деньки.

Конечно, в разных странах есть свои секреты кухни, помогающие пережить жаркий период. Например, жители южных стран употребляют не охлажденную еду, а острую и жирную, потому она вызывает активное потоотделение (которое охлаждает кожу). К счастью, в России жара не настолько изнуряющая и длительная, как, скажем, в арабских и среднеазиатских странах, поэтому мы предлагаем вам разнообразить ваш летний рацион приятными и полезными рецептами южно-европейских стран (Франция, Италия, Испания). В качестве первого блюда можно приготовить холодный летний суп, который в разных вариантах присутствует практически в любой национальной кухне. Русская окрошка, болгарский таратор, испанское гаспачо, узбекский чалоп – польза этих супов в их низкокалорийности и притом высоком содержании витаминов, а за счет кислого вкуса и приправ они отлично освежают в жару.

Рецепт таратора: режем огурцы, смешиваем с измельченным чесноком, заливаем кефиром или простоквашей. Добавляем несколько капель разбавленного водой уксуса и сверху немного толченых орехов и зелени. Перед употреблением уже в тарелку добавляют ложку оливкового масла.

На второе можно побаловать себя и родных узбекским фруктово-овощным блюдом под названием дымляма. Для приготовления вам понадобится казан (купить чугунный узбекский казан можно на uzbekkazan.ru). Ингредиенты: 300 гр масла, по килограмму лука и помидоров, по полкило моркови и картошки, по два пучка зелени (укроп, кинза и базилик), три-четыре сладких перца, по полкило яблок (желательно кисленьких) и айвы, солим по вкусу. В разогретом масле пассеруем луковые кольца, выкладываем слоями пошинкованную морковку, порезанные томаты, перчики и зелень, затем – картофель кружочками, посолим, а наверх выложим порезанные дольками айву и яблоки. Воды добавляем до половины, плотно закрываем и держим на умеренном огне полтора часа, не открывая крышки.

Ну и конечно, не обойтись без прохладительных напитков. Как альтернативу нашим квасу и морсу можно приготовить крюшон. Он бывает безалкогольным и с добавлением вина. Для приготовления крюшона из фруктов нарезаем кубиками дыню и персики, складываем в кувшин, сбрызгиваем лимонным соком и посыпаем сахарком, заливаем все это газированной водой (если пожелаете, можно и шампанским) и посыпаем имбирем. Приятного аппетита!

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