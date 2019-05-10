Благоустройство территории загородного дома: почему бы и не асфальт?

Комфортный загородный дом или благоустроенная дача - мечта многих представителей старшего поколения. Совершенствование как самого строения внутри и снаружи, так и придомовой территории можно осуществлять постоянно, ведь пределов этому, как известно, нет. В части придомового пространства одним из удачных решений по благоустройству будет асфальтирование отдельных фрагментов двора. Например, асфальтирование территории, предназначенной под стоянку автомобиля, для размещения теннисного стола, спортивного или детского уголка, зоны барбекю и т.д.

Можно, конечно, использовать и другие строительные материалы, например, брусчатку, тротуарную плитку, бетон или резиновую крошку. Но в пользу именно асфальтирования говорит такой немаловажный для пенсионеров фактор, как демократичная стоимость. Цена асфальта ощутимо дешевле, чем у ряда других стройматериалов.

Плюсом сюда можно добавить и простоту укладки. Так как участки для работ предполагаются небольшие, то и способ выбирается здесь не дорогостоящий, с использованием ручного катка.

Временные затраты минимальные, асфальтирование нужного пространства может занять всего несколько часов. А вот, чтобы выложить запланированную территорию плиткой, к примеру, возможно, придется потратить не один день.

Если территория будет заасфальтирована с соблюдением технологии, то можно быть уверенным, что сквозь покрытие не прорастут так "любимые" жителями загородных домов и хозяевами дач сорные растения.

Прослужит качественно заасфальтированная территория долго, а если покрытие от чего-нибудь повредится, то его несложно будет отремонтировать.

Существуют и нюансы, которые при выборе этого стройматериала стоит учесть. Например, эстетическая сторона. Асфальт уступает внешним видом брусчатке или тротуарной плитке. Но тут у каждого свой взгляд.

В первое время после укладки от асфальтовой поверхности может исходить специфический запах. Надо запастись терпением.

В случае необходимости проведения ремонтных работ не всегда можно сразу найти поставщика, который подвезет нужное (малое) количество материала. Как выход - "присоседиться" к какому-нибудь более крупному заказу.

Перед укладкой асфальта территорию необходимо выровнять, края кладки желательно оборудовать бордюрами, также стоит проследить, чтобы в материал в процессе работ не попали посторонние предметы, например, камни.

А в целом асфальт - популярный материал, его эксплуатационные характеристики знакомы и проверены временем. И поэтому выбрать его для благоустройства частей придомовой территории - верное решение.

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