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Благородным и с изюминкой непременно станет окно с подоконником из мрамора

Ксения ДАВЫДОВА   
05 Марта 2018 г.
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Благородным и с изюминкой непременно станет окно с подоконником из мрамора

Наступление теплого времени года – пора ремонтов во многих квартирах и домах. Облагораживание окна – один из этапов приведения помещения к стильному, индивидуальному и дорогому виду. Чтобы сделать проем именно таким, можно заказать и приобрести в специализированных фирмах мраморный подоконник. Срок изготовления подоконников из мрамора варьируется, но в среднем компании тратят на это одну неделю. Еще день уходит на монтаж готового изделия.

Несомненными плюсами мраморных подоконников является долговечность и высокая прочность. Если такой подоконник правильно эксплуатировать, то он может прослужить несколько десятилетий. Хорошо выдерживают мраморные изделия и негативные факторы разного характера, и довольно тяжелого человека, который решил, например, посидеть на подоконнике и полюбоваться видами из окна.

Подоконники не подвержены образованию на них грибка и плесени. Отлично противостоят влаге и перепаду температур. Они экологически безопасны.

Наряду с плюсами мрамора как материала для изготовления изделия, у подоконников также прекрасный эстетический вид. Очень много оттенков, разная структура, поэтому изделие можно «подстроить» под любое помещение. Мрамор хорошо гармонирует и с другими отделочными материалами. Форму камню можно придать различную: прямоугольную, округлую или выбрать иные нестандартные варианты.

Есть также несколько моментов, которые стоит учитывать при заказе мраморного подоконника. Во-первых, нужно понимать, что это достаточно дорогое приобретение. И поэтому свои материальные возможности, которые у многих пенсионеров весьма скромные, нужно внимательно изучить. Но стоит сказать, что ряд фирм, и таких, кстати, большинство, предлагают свои изделия в рассрочку, а иногда действуют и скидочные акции. Главное попасть именно в это время со своей покупкой.

Надо иметь в виду при приобретении и то, что мраморный подоконник – тяжелое изделие. И проконсультироваться у специалистов, выдержат ли перекрытия, которые в домах рассчитаны на определенную нагрузку, достаточно большой вес. Возможно, окажется, что установка такого подоконника будет опасной для строения. И лучше отказаться от подобной идеи.

Еще один из моментов – уход за подоконником. Будущему хозяину красивого изделия стоит знать, что мрамор неустойчив к воздействию обычно используемой бытовой химии, поэтому средства бытовой химии лучше использовать специально предназначенные для таких изделий.

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