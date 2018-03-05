Благородным и с изюминкой непременно станет окно с подоконником из мрамора

Наступление теплого времени года – пора ремонтов во многих квартирах и домах. Облагораживание окна – один из этапов приведения помещения к стильному, индивидуальному и дорогому виду. Чтобы сделать проем именно таким, можно заказать и приобрести в специализированных фирмах мраморный подоконник. Срок изготовления подоконников из мрамора варьируется, но в среднем компании тратят на это одну неделю. Еще день уходит на монтаж готового изделия.

Несомненными плюсами мраморных подоконников является долговечность и высокая прочность. Если такой подоконник правильно эксплуатировать, то он может прослужить несколько десятилетий. Хорошо выдерживают мраморные изделия и негативные факторы разного характера, и довольно тяжелого человека, который решил, например, посидеть на подоконнике и полюбоваться видами из окна.

Подоконники не подвержены образованию на них грибка и плесени. Отлично противостоят влаге и перепаду температур. Они экологически безопасны.

Наряду с плюсами мрамора как материала для изготовления изделия, у подоконников также прекрасный эстетический вид. Очень много оттенков, разная структура, поэтому изделие можно «подстроить» под любое помещение. Мрамор хорошо гармонирует и с другими отделочными материалами. Форму камню можно придать различную: прямоугольную, округлую или выбрать иные нестандартные варианты.

Есть также несколько моментов, которые стоит учитывать при заказе мраморного подоконника. Во-первых, нужно понимать, что это достаточно дорогое приобретение. И поэтому свои материальные возможности, которые у многих пенсионеров весьма скромные, нужно внимательно изучить. Но стоит сказать, что ряд фирм, и таких, кстати, большинство, предлагают свои изделия в рассрочку, а иногда действуют и скидочные акции. Главное попасть именно в это время со своей покупкой.

Надо иметь в виду при приобретении и то, что мраморный подоконник – тяжелое изделие. И проконсультироваться у специалистов, выдержат ли перекрытия, которые в домах рассчитаны на определенную нагрузку, достаточно большой вес. Возможно, окажется, что установка такого подоконника будет опасной для строения. И лучше отказаться от подобной идеи.

Еще один из моментов – уход за подоконником. Будущему хозяину красивого изделия стоит знать, что мрамор неустойчив к воздействию обычно используемой бытовой химии, поэтому средства бытовой химии лучше использовать специально предназначенные для таких изделий.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ