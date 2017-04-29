Из истории вещей: бытовая техника Kuppersberg

Деятельность Kuppersberg началась в начале нашего века с производства вытяжного кухонного оборудования. Неустанная работа над совершенствованием моделей техники позволила продукции компании добиться популярности, и стать одним из наиболее востребованных брендов уже в первое пятилетие существования.

В ассортименте продукции появились варочные панели, духовые шкафы, холодильная и посудомоечная техника. В модельном ряду продукции компании более ста пятидесяти образцов техники для дома. Ежегодно специалисты компании создают две – три новых модели, а также выполняют индивидуальные заказы по изготовлению техники. Встраиваемая техника поставляется производителям мебели для кухни.

Варочные панели Kuppersberg газового и электрического типа выпускаются с различным количеством конфорок. Поверхности «Домино» позволяют рационально использовать рабочее пространство и комбинировать газовые конфорки с электрическими. Для изготовления варочных панелей используют долговечные материалы и нестираемые покрытия: стеклокерамику, коррозионностойкою сталь. Разнообразие цветовых исполнений дает широкие возможности для выбора модели, соответствующей кухонному интерьеру.

Надежностью и высокой функциональностью отличаются духовые шкафы Kuppersberg. Легкость ухода за техникой обеспечивает специальный вид эмалевого покрытия. Рабочие программы и автоматические режимы обеспечивают быстрое и качественное приготовление пищи.

Высокопроизводительные машины для мытья посуды имеют функцию защиты от протекания. Качество мытья достигается при помощи восьми программ и шести температурных режимов.

Холодильники компания выпускает в разнообразии цветов. Комфортное использование техники обеспечивает рациональная организация пространства внутри холодильника. Росту бактерий препятствует антибактериальная система. Чистоту в доме поможет содержать стиральная машина, рассчитанная на стирку семи килограммов белья, и обладающая многими полезными функциями. Техника имеет самоочищающийся фильтр и защиту от протекания.

Для очистки воздуха на кухне компания Kuppersberg предлагает различные модели островных, настенных, встраиваемых вытяжек.

Техника производства компании Kuppersberg сочетает в себе непревзойденное немецкое качество с изысканным стилем и высокой степенью функциональности.

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