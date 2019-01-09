Быть в форме

Современные дедушки не хотят стариться раньше времени, многие из них стараются в серебряные годы посвятить свои силы сохранению и поддержанию здоровья и созданию собственного образа - неповторимого, интересного, брутального. Быть рядом с таким свеженьким дедулей - хороший "заряд" не расслабляться и бабушкам.

Как известно, мужчину возраст только красит. Но естественную привлекательность необходимо поддерживать. Правильное питание, разнообразное и сбалансированное, пойдет в помощь тому, чтобы иметь хороший внешний вид. Подстегивать себя стоит и проявлением интереса к слабому полу и вызыванием любопытства наоборот со стороны прекрасных дам. Бывают, конечно, физиологические проблемы, но взрослым мужчинам точно не стоит отчаиваться и, как говорится, скидывать себя со счетов. Есть современные средства, способные восстановить мужскую силу, например, об одном из препаратов можно узнать здесь: https://potensialeks.ru. Некоторые прекрасно выглядящие дедушки время от времени принимают витамины, что тоже полезно. Нужна лишь консультация медицинского специалиста: что, когда и в каком количестве. Еще на привлекательность сыграют такие полезные привычки, как длительные пешие прогулки, утренние обтирания или обливания холодной водой, умеренные разнообразные физические нагрузки и т.д.

Ухоженность образу придаст красивая стрижка. Мужчинам в возрасте не обязательно иметь в этом плане самый супермодный вариант прически. Важно носить стрижку аккуратную, которая к лицу и обязательно следить за чистотой своих волос.

Теперь одежда. Он должна быть выглаженной, не носки третий год подряд, и здесь можно, создавай образ, "помодничать". Для многих, чтобы красиво не одеваться, служит отговорка, что хорошие вещи - дорогие, и не так просто себе их позволить. Но, как известно, тот, кто не хочет делать - ищет причины, а тот, кто хочет - возможности. Даже звезды с успехом обновляют свои гардеробы, время от времени проводя шопинги по секондам. И в этом плане их пример вполне подходит для подражания.

Образ внешний нужно дополнить, конечно же, внутренним содержанием. Выбрать для себя интересные сферы и совершенствоваться на этой стезе. Столярные работы, оздоровительные практики, ковка железа, уход за растениями на загородном участке, чтение мировой литературной классики, отточка кулинарных навыков - возможностей проявить себя достаточно. Быть в форме очень важно, и в серебряные годы тоже!

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