Без визиток и бейджев не обойтись

Почти у любого современного человека в собственном распоряжении есть такой предмет, как визитница – там, как это следует из названия, хранятся визитки, которые содержат нужные сведения об определенных людях или компаниях. Классические варианты визиток подразумевают прямоугольную форму, черный текст и минимум декоративных элементов иных излишеств. Впрочем, сегодня возможны и более экзотические варианты – в частности, использование иных материалов (кожа, пластмасса), разных цветов, оригинальных украшений и т.п.

Некоторые бизнесмены предпочитают заказывать двусторонние визитки, что позволяет разместить больший объем информации. Например, с одной стороны указывается контактная информация и нужные данные, а с другой – добавочные сведения; иногда оборотная сторона представляет собой информацию, переведенную на английский язык. В то же время, в классических визитках вторая сторона остается чистой – на нее можно вписывать дополнительную информацию.

Еще один востребованный вариант полиграфической продукции – это бейдж (бейджик). Под бейджем понимается карточка, где указаны имя, фамилия и отчество того человека, кому этот бейдж принадлежит, написана его должность и место работы; иногда на бейджах дополнительно размещается фотография. Для изготовления бейджей также может задействоваться разный материал, но самые популярные варианты – это пластик и картон. Людей, носящих бейджик, можно встретить в самых разных местах – это врачи, продавцы, бизнесмены, администраторы, участники разнообразных мероприятий и т.п. Переоценить важность бейджиков по сути дела невозможно – ведь они упрощают коммуникацию, налаживают контакты между разными людьми, позволяют обратиться к человеку по имени, и порой это чрезвычайно удобно.

В большинстве случаев бейджики прикрепляются к одежде с помощью специального держателя (это может быть булавка либо клипса). Размеры бейджиков также могут варьироваться; чтобы бейджи были более красивыми и долговечными, их могут дополнительно обрабатывать – это может быть тиснение, закругление уголков, ламинирование и иные работы. Благодаря задействованию современных технологий визитки и бейджики сегодня становятся настоящим полиграфическим искусством. При печати бейджей важно выбрать профессиональную компанию (вроде Поли Грав), чтобы избежать некачественной печати, которая может неприятно отразиться на эстетическом восприятии бейджа, а также может негативно повлиять на восприятие вас и вашей фирмы.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ