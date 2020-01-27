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Без шкафа в доме вряд ли можно обойтись
Ксения ДАВЫДОВА   
27 Января 2020 г.
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Без шкафа в доме вряд ли можно обойтись

Шкаф – такой предмет мебели, который просто необходим в любой квартире. Это вместилище для самых разных вещей. Там можно хранить одежду и обувь, игрушки и книги, принадлежности для рукоделия и занятий спортом и многое другое. Шкафы бывают отдельно стоящие, встроенные или частично встроенные. Для каждого помещения выбирается, конечно, самый оптимальный вариант.

Материалы изготовления

Шкафы изготавливают из разных материалов. Самого хорошего качества – из дерева. Предложений шкафов из массива немало, для этого можно посетить торговые центры, просмотреть сайты интернет-магазинов – нужное изделие определенно можно найти. Конечно, мебель такой категории стоит дешево, но платить есть за что. Мебель из массива отличает изысканный вид, она экологична, с длительными сроками эксплуатации, возможностью проведения реставрационных работ и т.д.

Обладает хорошими прочностными характеристиками, но имеет более низкую цену, мебель, выполненная из МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности). Шкаф, выполненный из МДФ, влагостойкий и может долго прослужить своим хозяевам. Но такие изделия, тем не менее, легко можно повредить, и на них останутся, к примеру, трещины, царапины или вмятины.

Еще дешевле будут стоить шкафы из ДСП (древесно-стружечная плита). Если выбран именно такой материал, то стоит рассмотреть и ламинированные ДСП. Они прочнее, чем обычные, а шкафу можно подобрать любые оттеночные решения.

Шкафы также могут быть сделаны из фанеры. Больше такое изделие подойдет для того, чтобы хранить в нем не массивные и не тяжелые предметы.

Дверцы шкафов

Двери могут быть распашными, раздвижными или складными. Раздвижные двери обычно применяют для самых актуальных шкафов на сегодняшний день – купе. У такой конструкции большое преимущество в том, что двери раздвигаются в разные стороны и не занимают пространство вокруг.

Классика жанра в индустрии изготовления шкафов – распашные двери. Благодаря такой конструкции можно увидеть сразу все, что находится в мебели. Но подойдут шкафы с такими дверцами для больших помещений, в маленьких они будут не удобны в использовании.

Есть еще дверцы, собирающиеся «в гармошку». Тоже удобный вариант, сродни дверцам в шкафах-купе, отлично экономящий пространство.

Дверцы шкафов могут быть такими же, как всё изделие или декорированными. Для украшения применяют стекло, кожу, металл и другие материалы.

Нестандартные решения

Многие фирмы предлагают не только шаблонную линейку шкафов. Компании-изготовители плотно работают с заказчиком, учитывают его пожелания и предложения, и в итоге на свет рождается мебель, разработанная и выполненная по индивидуальным проектам.

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