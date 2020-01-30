Без прогноза погоды и на улицу не выйдешь. А помогают его составлять радиозонды

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30 января 1930 года, с территории Главной геофизической обсерватории в Слуцке (ныне Павловск, Ленинградская область) был осуществлен первый в мире успешный запуск радиозонда.
Начиная с конца XIX века, учёные для исследования атмосферы стали применять автоматические приборы, которые поднимались на большую высоту при помощи воздушных змеев и шаров. Однако вести наблюдения было трудно: в большинстве случаев приборы терялись, а вместе с ними погибали и собранные данные.
Первый радиозонд и метод его использования для исследования атмосферы изобрел советский ученый-аэролог Павел Молчанов. Его конструкция была проста, но вместе с тем надёжна. К небольшому аэростату крепился изобретенный учёным коротковолновый радиоаппарат, который, поднимаясь на высоту, передавал соответствующие сигналы для их дальнейшей обработки. На земле они принимались на простейший приемник.
30 января 1930 года радиозонд взлетел на высоту почти 8 километров, где он зарегистрировал температуру минус 40,7°. Через полчаса после его запуска в Ленинградское бюро погоды и в Центральный институт прогнозов в Москве было послано первое в мире оперативное аэрологическое сообщение.
Сегодня, как и 90 лет назад, радиозонды работают по практически такому же принципу. В небо запускается гелиевый шарик с прикреплённым к нему радиозондом. Шар поднимается в небо, а затем передает на базовую станцию сигналы.
Дважды в день (в 00:00 и 12:00 мирового времени) сотни радиозондов в различных уголках планеты поднимаются на высоту до 35-50 километров для зондирования атмосферы, что позволяет составлять точные прогнозы погоды.
Крылья прогресса распространились и на изучение погоды. А это очень важный параметр в повседневной жизни человека. Мы все ориентируемся на погодные перспективы, которые помогают правильно одеться и в чем-то скорректировать события (в ливень, к примеру, гулять не пойдешь). А сейчас прогнозы важны еще и в связи с изменениями климата, потому что погода и разные явления природы преподносят людям один сюрприз за другим.
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По инф. pnp.ru
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