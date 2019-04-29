"Бетсити зеркало", интересные факты о букмекерском сегменте и пояснение некоторой терминологии. Расширяем кругозор

Какие только интересные ставки не делают иногда в букмекерских конторах. Например, в английских БК некоторое время назад предлагалось заключить пари на то, что сын известного футболиста и полузащитника Дэвида Бекхэма и экс-солистки группы «Спайс Герлз» Виктории Адамс пойдет по пути своего популярного папы. Расчет был определен как 1 к 1000. А можно делать в БК и другие ставки. Они предпочитаются очень многими людьми. Такие ставки имеют спортивное направление. Их в самых разных вариантах предлагают представители букмекерского сегмента, в том числе "Бетсити зеркало" (https://top-bukmeker.com/betcity-zerkalo/).

Пройдя по ссылке, можно увидеть информацию, рассказывающую о портале-двойнике. Отмечено, что отличие от основного сайта БК здесь только в доменном адресе. Если пользователь зарегистрирован, то повторно ему это не нужно будет делать. Ниже описаны преимущества ресурса-копии. Среди них, к примеру, доступ к сайту в любое время суток, комфортная игра, сохранность личных сведений и финансов, возможность контролировать денежные средства и т.д.

Далее приводятся общие сведения о БК БетСити. Выделяются я ее преимущества. Это широкая линия, глубокая роспись, большой выбор ставок на хоккей, баскетбол и теннис. Ставки принимаются, к слову, и на другие виды спорта. Популярностью пользуется у участников тотализатор.

Стоит немного пояснить, что такое линия и широкая линия, роспись и глубокая роспись. Линией считается сводка коэффициентов БК для определенного спортсобытия. Для одной игры объявляются разные взаимоисключающие исходы. И каждый из них имеет свой коэффициент. Есть у линии своя полнота, ее содержание. Некоторые БК делают линию широкой по максимуму.

Роспись в БК - это линия спортсобытий с перечнем всех предлагаемых на них типов пари. События в линиях группируются. Например, по дате начала, виду спорта и т.д. На каждое событие букмекер предлагает варианты ставок, допустим, на победу. Эти виды ставок и будут показывать глубину росписи.

Интересные сведения

По качеству проработки росписи компания БетСити занимает лидирующие позиции среди других букмекерских контор. И многие из БК пытаются копировать линию БетСити.

В Британии самыми популярными видами спорта для ставок традиционно считаются футбол, скачки и собачьи бега. Также к ним в последние годы присоединились дартс, снукер, крикет и регби.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ