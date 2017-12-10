Бэтмен или как стать супергероем будучи обычным человеком

Одним из самых знаменитых и ранних супергероев является Бэтмен. Даже те, кто не читал комиксы, хоть раз в жизни видел сериал, мультипликацию или фильмы с его участием или играл в соответстующие компьютерные игры.

История началась еще в 1939 году, когда издательство DC опубликовало первый журнал. Согласно исследованиям 2015 г. главным автором персонажа оказался Боб Кейн. Отмечается, что ранее он был в соавторстве с Биллом Фингером. Как бы там ни было, уже 78 лет к ряду Брюс Уэйн остается любимцем публики. В 2011 году он даже удостоился занять второе место в сотне лучших супергероев всех времен (на первом месте оказался Супермен).

До сих пор выходят фильмы с участием Бэтмена, что не может не порадовать фанатов. Также встретить эту знаменитую личность случается и в кинолентах о других героях, где сюжеты могут столкнуться. Кроме того, он появился и в игровой индустрии. Для того чтобы узнать, почему он так популярен, следует заглянуть под маску этого персонажа. Какой человек скрывается под ней?

Многие персонажи рано или поздно переживают изменения в своей биографии. Все это происходит из-за того, что к ним не приходит старость, а их деятельность не имеет конца. Многие фильмы, посвященные Бэтмену могут противоречить друг другу именно по вышеуказанной причине. Иногда картина может быть вообще про альтернативный мир. Например, в одной из версий, вместо смерти родителей погиб Брюс Уэйн, а супергероем стал его отец. Но если не отходить от классики, которая больше популярна, то именно Брюс зиграет центральную роль.

Бэтмена всегда мало

Впервые супергерой вышел за рамки комиксов в 1943 году. В газетах печатали собственные истории о персонаже. В шестидесятых появился сериал, к которому сейчас относятся как к шуточному. Первый качественный фильм, режиссером которого стал Тим Бертон, произвел невероятное впечатление на огромную аудиторию. После него вышло еще очень много кинокартин посвященных человеку в костюме летучей мыши. Кроме того, невероятной популярностью пользуются игры про Бэтмена. Например, gamejem.ru предлагает оказаться в виртуальном мире, где каждый найдет именно то, чего так давно не хватало для приятного времяпрепровождения с любимыми героями. С перевоплощенным Брюсом Уэйном и другими знаменитыми героями открывается возможность поучаствовать в их жизни и даже поменять ход событий. Ребята любого возраста оценят такие жанры, как бродилки, стратегии, симуляторы, экшен и так далее - даже женской половине понравятся захватывающие сюжеты.

Человек в костюме летучей мыши

Успешный бизнесмен и единственный наследник состояния своих умерших родственников становится на сложный путь противостояния со злом и насилием. Мужчина не позволяет себе заводить какие-либо отношения на длительный срок. Кстати, на этот счет есть много догадок. Некоторые фанаты считают, что таким образом он не хочет подвергать опасности свою любимую. Другие думают, что это из-за страха потерять свободу или привязаться.

Интересно то, что характер действующего лица не особо хорошо раскрывается в образе обычного человека. Его личность больше видна, когда он надевает свой костюм и становиться хладнокровным и смелым героем. Кроме того, Бэтмен представляется довольно нетипичным для героя, он мрачен и отстранен от всего мира, как волк-одиночка. Это говорит о том, что в команде ему работать сложно. Кроме того, им движет идея гуманизма. Борьба со злодеями находится у него на первом месте, персонаж никогда не устанет восстанавливать справедливость и вершить правосудие над врагами. А на первых порах он даже не брезговал действовать жесткими методами, например, использовал кислоту или огнестрел.

В чем сила героя?

Бэтмен отличается от других супергероев тем, что он обычный человек и не обладает никакими сверхспособностями. Такой образ ближе зрителю - он восхищает тем, что среди других персонажей комиксов ему все это не нужно. Бэтмен талантлив в других вещах. В первую очередь в нем течет кровь лидера. Именно он придумал множество планов по спасению человечества. Когда необходимо, в ход пойдут все его гаджеты новейших разработок, бумеранги, бэтмобиль и даже мотоцикл. Благодаря своим дедуктивным способностям, он получил звание талантливого детектива. Супермен отметил, что Бэтмен является самым опасным существом на планете. Несмотря на все его аксессуары и смекалку, Брюс может сражаться и в рукопашную. В его умения входят изученные боевые искусства, которых насчитывается более 120 видов. Его физические показатели превышают лучших олимпийских атлетов. Герой может поднять штангу почти в 500 килограмм. Также Уэйн неимоверно ловок, быстр и очень вынослив, а его IQ - 192. На этом список не заканчивается, ведь о его несгибаемой воле нельзя забывать. Благодаря такой силе контроля он может противостоять телепатии и терпеть боль, думая только о цели.

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