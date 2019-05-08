Берегите кошек!

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Интересные факты и события

Заглянуть в соседский сон...

Японцы научились фиксировать и снова проигрывать то, о чём мы думаем. Учёные из Международного института телекоммуникационных исследований смогли зафиксировать и воспроизвести на экране зрительные образы из мозга человека. Ранее подобное не удавалось сделать никому. В будущем это революционное достижение позволит записывать наши сны и фантазии на видео.

В основе эксперимента лежал тот факт, что оптические образы преображаются в сетчатке глаза в электрические сигналы и затем обрабатываются в соответствующей части головного мозга. Испытуемым демонстрировали на экране в 100 пикселей сотни простых изображений. При этом учёные фиксировали импульсы, возникающие в мозгу, а потом обработали результаты специально созданной компьютерной программой. В результате учёным удалось считать из мозга слово «нейрон», которое было показано людям на экране, а также пять геометрических фигур. В работе, кстати, принимал участие доктор Юкиясу Камитани, который стал известен после того, как создал технологию, позволяющую управлять роботом силой мысли.

Схожий эксперимент проводили и американцы: несколько лет назад им удалось прочесть мысли парализованного человека, физически не способного говорить. Существует также оборудование, позволяющее парализованным больным передвигать усилием мысли курсор по экрану компьютера, что даёт им возможность открывать письма, читать электронные книги и даже играть в компьютерные игры.

МГ: Думается, что когда наши сны и мысли будут записаны на видео, шедевры Хичкока и других создателей «ужастиков» будут выглядеть не страшнее рязановской «Карнавальной ночи»...

Как вырастить бизнесмена...

Чтобы стать удачливым бизнесменом, нужно быть испорченным ребёнком. Это научным путём установили в Италии.

Вам обеспечена блестящая карьера, если в детстве вы были избалованы, непослушны и опасны для окружающих. Если же вы, наоборот, были ребёнком-ангелом, про коммерческий успех можете забыть: будете всю жизнь жить на одну зарплату.

Оказывается, у испорченных (в социальном смысле) детей, как правило, гораздо меньше комплексов. Поскольку им всегда говорят, что они самые лучшие (что, собственно, и является причиной их «испорченности»), они уверены в себе и поэтому практически всегда нацелены на победу. Ещё один немаловажный фактор: избалованные дети привыкают получать всё, что им хочется, и, став взрослыми, прикладывают все усилия к тому, чтобы это продолжалось и впредь.

В общем, если хотите, чтобы ваш ребёнок чего-то добился в будущем, потакайте его капризам, балуйте его и вообще прилагайте все усилия к тому, чтобы он был настоящим

чудовищем.

МГ: Сдаётся только, что это чудовище сожрёт и своих создателей, когда они будут не в состоянии дать ему желаемое... Да и жизнь среди таких «удачливых бизнесменов», думается, будет несладкой. Так что лучше уж воспитывать своих чад традиционно – в добре и вере...

Есть, чтобы не толстеть

Чтобы не толстеть, нужно завтракать. Американские учёные подтвердили теорию, согласно которой пропуск завтрака не только не помогает бороться с лишним весом, но и способствует набору килограммов. Логика организма проста: если его не накормить с утра, он будет «отыгрываться» днём и вечером, заставляя нас есть высококалорийные продукты. При этом выяснились интересные особенности. Мужчинам, например, не стоит за завтраком есть калорийную пищу. Обидно, но в эту категорию попадает так любимая мужчинами яичница с беконом, а также бутерброды с жирной колбасой. Оказалось, что мужчины, которые едят всё это на завтрак, быстро набирают вес. Наоборот, женщинам можно есть практически всё, хоть поросёнка с кашей.

Что касается «здоровых» завтраков, то учёные традиционно рекомендуют овсянку, овощи и фрукты. Впрочем, они сами признают, что это так скучно, что никто не сможет придерживаться этого правила всё время. Достаточно будет уже того, что по такой схеме будут проходить хотя бы четыре завтрака в неделю. В остальные три дня можно позволить себе хлеб с маслом, варенье, колбасу и всё прочее, что вкусно, но не полезно.

А недавно учёные открыли, что хороший завтрак также помогает правильно работать нашей опорно-двигательной системе.

МГ: Другими словами, если нельзя, но очень хочется, то можно! А ещё лучше – всё хорошо в меру.

Берегите кошек!

Римские кошки окончательно получили права неприкосновенных животных. Такое отношение они заслужили, не однажды став спасителями города от различных напастей.

В частности, ещё в двадцатых годах прошлого столетия во время раскопок, происходящих на территории Рима, археологи случайно разрушили перегородки и тайные подземные ходы в древних зданиях. На поверхность были выпущены целые полчища мышей и крыс. И только кошки помогли людям справиться с этим нашествием. Кстати, то, что кошки так эффективны в борьбе с грызунами – не случайно. Кошки – настоящие рекордсмены в области видения оттенков серого: они способны различать 25 типов мышиной окраски.

За плохое отношение к кошкам Европа поплатилась страшными эпидемиями чумы. Ведь её стремительное распространение началось с того, что римская католическая церковь объявила кошек исчадиями ада, ведьмами и призвала всячески их уничтожать. В результате чрезмерно расплодились крысы. По данным римского Комитета по защите прав животных в Риме сейчас живёт 300 тысяч брошенных кошек, которые находят приют среди памятников античной истории. За ними ухаживают добровольцы (в основном сердобольные старушки). Закон Рима от 1991 года запрещает убивать бездомных котов.

МГ: А говорят, что Рим спасли гуси. Вот вам и историческая справедливость! Что же касается содержания кошек, то, согласитесь, это приятнее, чем содержать полчища крыс и мышей...

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